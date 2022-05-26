موعد صرف الضمان الاجتماعي الدفعة الجديدة وما هي شروط الاستحقاق

موعد نزول الضمان الاجتماعي من الأمور التي تهم الآلاف من الأسر السعودية المستفيدة من أجل سد احتياجاتهم المعيشية والتمتع بحياة كريمة، وقد استطاع برنامج الضمان الاجتماعي مساعدة الكثير من الأسر منذ أن تم إطلاقه واستحداثه ليشمل عدد أكبر من الفئات المستهدفة والتي تزداد شهريا طوال الفترة المتاحة لتقديم طلبات الاستحقاق على أن يتم صرف راتبا شهريا للمستفيدين ولكن بمواعيد غير محددة، وفيما يختص بموعد نزول راتب الضمان الاجتماعي لشهر مايو فهو من المرجح إيداعه خلال الأيام القليلة القادمة.

موعد صرف الضمان الاجتماعي

قد كشف الحساب الرسمي لسفير الضمان الاجتماعي من خلال تغريدة عبر موقع “تويتر” عن أن موعد إيداع معاش الضمان الاجتماعي لشهر مايو 2022 لم يتم تحديده حتى الآن ولكن عادة يتم نزوله من بعد يوم 21 من كل شهر ميلادي وحتى يوم 1 ميلاديا، وصرح أنه من المتوقع أن يتم نزوله خلال أيام قليلة في هذا الشهر.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور

قد وضعت الوزارة عدة شروط من أجل الحصول على الضمان الاجتماعي والاستفادة بالدعم المقدم ومن أهمها ما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ودائم الإقامة بالدولة.

ألا يقل دخل المستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى للمعاش وهو 1100 ريال، وبالنسبة للفرد يعادل 550 ريال.

أن يكون المتقدم على التزام كامل ببرامج التدريب والتأهيل التي سوف تقدمها الوزارة للأشخاص القادرين على العمل من أجل تأهيلهم لسوق العمل، وأيضا الالتزام بالخدمات التعليمية والصحية المقدمة للأطفال.

ألا يكون للمستفيد أي أصول ذات قيمة مرتفعة.

لا يكون المتقدم ضمن المقيمين فى أحد دور الإيواء أو المراكز التي تحت رعاية وزارة التضامن بالدولة.

إذا كان أحد أفراد الأسرة يقيم خارج الدولة من أجل استكمال دراسته فإن هذا لا يؤثر على مدى استحقاقه للمعاش إذا كان مستوفي للشروط الأخرى.

ومن الجدير ذكره أنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد فرضة عقوبة على المستفيد الذي يستحق صرف الراتب ولكنه لا يقوم بإعالة الأسرة، وأما عن الغرامة فتكون مالية وتصل إلى خمسة ألاف ريال سعودي، وليس هذا فقط بل قد تصل العقوبة ألى السجن لعدة أعوام إذا لم يتم دفع الغرامة.