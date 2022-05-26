نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة رابط التعداد السكاني الذاتي 2022 وخطوات التسجيل عبر stats.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة أشارت الهيئة العامة للإحصار إلى بداية التسجيل في تعداد المملكة العربية السعودية، على أن يتم هذا إلكترونيًا من خلال رابط التعداد السكاني الذاتي 2022 وهو ذلك الرابط الذي تتمكن من خلاله الهيئة من جميع وتحليل كافة البيانات والمعلومات التي تختص بالسكان في المملكة العربية السعودية، ويعد رابط التعداد السكاني الذاتي 2022 من أهم الروابط الحالية بالمملكة التي تعمل على دعم صانعي القرار في الجهات الحكومية من خلال إمدادهم بالبيانات الخاصة بالسكان والمساكن للاستفادة منها والتحسين من كافة العمليات من قبل الهيئات الحكومية، إليكم في السطور المقبلة نوضح المزيد من التفاصيل عن كيفية التسجيل عبر رابط التعداد السكاني الذاتي 2022 – 1443.

رابط التعداد السكاني الذاتي 2022

وافق مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الامير محمد بن سلمان حفظهما الله على على أن تكون ليلة الإسناد الزمني الخاصة بالتعداد العام للسكان والمساكن الخاص بعام 2022 يبدأ من يوم 9 من مايو 2022 والموافق 8 من شوال 1443، وعنه تم فتح رابط التعداد السكاني الذاتي للتسجيل.

حيث أن موقع التعداد السكاني يتم إتاحته للتسجيل لمدة 7 أيام ليتمكن الأفراد من خلاله من التسجيل في التعداد السكاني الذاتي بالمملكة العربية السعودية بسهولة، ويتم هذا من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة من خلال الرابط او عبر نظام العد الذاتي عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد ببيانات أبشر.

خطوات التسجيل في العد الذاتي تعداد السعودية 1443

للتسجيل في رابط التعداد السكاني الذاتي بالمملكة العربية السعودية، يتم هذا عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط التعداد السكاني الذاتي 2022.

ثم تسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد، كما يمكن التسجيل عبر إنشاء حساب جديد في نظام العد الذاتي.

قم بتأكيد العنوان السكني وكتابة كافة التفاصيل المطلوبة بالسكن.

ثم يتم تأكيد العنوان.

لقد تم الاعلان عن الرابط الخاص بالتعداد السكاني الذاتي، وذلك ليبدأ كافة المواطنين في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية بالتقديم وكتابة كافة البيانات المطلوبة داخل الخانات الفارغة، على أن تكون ليلة الإسناد الزمني الخاصة بالتعداد العام للسكان والمساكن الخاص بعام 2022 يبدأ من يوم 9 من مايو 2022 والموافق 8 من شوال 1443.