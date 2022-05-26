نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام العفو الملكي 1443 وأسماء المشمولين بالعفو وشروطه في المقال التالي
رابط استعلام العفو الملكي 1443، أصدره خادم الحرمين الشريفين، منذ شهور مضت، وهو أهم ما كان يترقبه الكثيرون، من أبناء المملكة العربية السعودية لفترات طويلة، خاصة أولئك ممن تم سجنهم في قضايا شجارات بسيطة، وبعض القضايا التي يشملها العفو الملكي السعودي، من كل عام يمر على المواطنين، وفقًا لما تم إعلانه من قبل عن شروط العفو الملكي 1443، والذي يستهدف ضبط السير والسلوك، لكافة المسجونين في قضايا متعلقة ببعض المشاكل الجنائية غير المعقدة، وقد أعلنت المملكة العربية السعودية، عن العفو الملكي السعودي الجديد 2022، وقواعد العفو عن سجناء الحق العام 1443، برابط رسمي من الداخلية السعودية، عقب أن بدأ الكثيرون في التساؤل عن “متى يصدر العفو الملكي”، وذلك لتمكين المستفيدين من العفو وذويهم، من الاستعلام عن أسماء المشمولين بالعفو الملكي 1443، من خلال رابط استعلام العفو الملكي 1443.
استعلام أسماء المشمولين بالعفو الملكي 1443
يمكنك التعرف على أسماء كافة المشمولين في العفو الملكي السعودي 1443، عن طريق رابط المديرية العامة للسجون الرسمي، والذي أطلقته المديرية العامة للسجون، التابعة لوزارة الداخلية السعودية، وذلك من أجل متابعة حالة السجين، والاستعلام إذا كان هو أحد المشمولين بالعفو، وذلك من خلال الخطوات التالية:
- قم بفتح رابط الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية العامة للسجون.
- وبعدها اختر من القائمة “الخدمات الإلكترونية”.
- وبعد ذلك اضغط على “الاستعلام عن معاملة السجين”.
- ثم حدد نوع المعاملة التي ترغب بها من الخيارات المتاحة أمامك.
- وبعد ذلك اذهب إلى النافذة التي ستفتح تاليًا.
- ثم استعرض أمامك وضع السجين، وإذا ما كان مشمولا بالعفو الملكي 1443.
شروط العفو الملكي 1443
- يشترط أن يكون السجين قد أمضى نصف الفترة، التي تم الحكم عليه بها.
- ولابد أن يكون للسجين سمعة طيبة، خلال فترة الحبس، وعدم القيام بأية أعمال من شأنها أن تتسبب في حدوث الشغب أو التوتر داخل السجن.
- ويجب أن يوقع السجين على تعهد خطي، بأنه سوف يعود إلى حياته الطبيعية، دون أن يرتكب أية جرائم أخرى أو مخالفات.
- كما يشترط أن يستوفي السجين، كافة الإجراءات المتعلقة بالرقابة الشرطية، على أن يشتمل ذلك على الفترة التالية لحصوله على العفو.
- مع شرط أن يكون السجين مسجونًا في قضية مشمولة بالعفو الملكي السعودي.
- ولابد أن يكون السجين مقتنعًا، بأنه يجب عليه الالتزام بالسلوكيات الحسنة والطيبة عقب حصوله على العفو.
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