الاستعلام عن رقم ضريبي بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية

الاستعلام عن رَقَم ضريبي، حيث تعد هذه الخدمة من الخِدْمَات الإلكترونية الهامة التي يبحث عنها الكثير من مواطني المملكة العربية السُّعُودية، فقد أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خدمة الاستعلام عن رَقَم ضريبي، الذي يعد من الأمور الهامة في المملكة، فمن خلاله يتم الاستعلام عن السجل الضريبي للأشخاص السعوديين من أصحاب المنشآت، حيث يقوم صاحب المنشأة باستخدام الرَّقَم الضريبي الخاص به في عدة خِدْمَات إلكترونية ومنها التعرف علي قيمة الضريبة المفروضة علي كل شخص، بل ومن خلال الرَّقَم الضريبي يتم دفع قيم الضريبة المحددة علي كل مواطن، ومن خلال بعض الخطوات الإلكترونية سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام رَقَم ضريبي.

الاستعلام عن رَقَم ضريبي

يستطيع أي مواطن سعودي أن يقوم بالتعرف علي تفاصيل الرَّقَم الضريبي والاستعلام عن رَقَم ضريبي من خلال اتباع الخطوات الإلكترونية التالية:

يتطلب الأمر زيارة منصة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السُّعُودية من الرابط التالي: تسجيل دخول.

الدخول إلى قسم الخِدْمَات الإلكترونية في المنصة.

الذَّهاب إلى أيقونة البحث والضغط على أمر “اختيار”.

تحديد الاختيار علي خدمة “الرَّقَم الضريبي” من قائمة الخِدْمَات المنسدلة.

يتطلب الأمر أن يتم إدخال الرَّقَم الضريبي في المكان المخصص له.

ثم إدخال رمز التحقق المرئي الموضح في الصورة علي يسار النافذة.

النقر علي تبويب الموافقة على كافة الشروط والأحكام الذي تخص الاستعلام عن الخدمة.

النقر على تبويب “إرسال” كما هو موضح باللون الأزرق بأسفل نافذة المنصة.

ثم الاطلاع بشكل كامل على كافة البيانات التي يرسلها النظام بعد إجراءات التحقق من صحة الرَّقَم الضريبي.

الرَّقَم المجاني الموحد لهيئة الزكاة والضريبة والدخل

وفرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السُّعُودية لأي مواطن سعودي من أصحاب الأرقام الضريبية، خدمة التعرف على الرَّقَم الضريبي الذي يخص المنشأة التابعة له بواسطة خدمة المعرف الضريبي بالمملكة، وتتمثل طريقة الاستعلام عن رَقَم ضريبي بالسعودية من خلال خدمة الاتصال علي الرَّقَم المجاني التالي 00966114349999 وهو الرَّقَم الخاص بالاتصال بخدمة المعرف الضريبي لجميع المواطنين، علي أن يتم التواصل خلال أوقات العمل الرسمية بداية من يوم الأحد حتى الخميس بساعات العمل الخاصة بفريق الدعم الفني.