رابط التسجيل في التعداد السكاني 2022 بوابة العد الذاتي الهيئة العامة للإحصاء في السعودية

رابط التسجيل في التعداد السكاني 2022 بوابة العدل الذاتي الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية دشنت الهيئة العامة للإحصاء أستمارة إلكترونية للتعداد السعودية 2022 ويأتي ذلك لحصر أعداد المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة من خلال أستمارة التعداد عبر رابط العد الذاتي للمقيمين في المملكة والوافدين كما كشف بيان صادر عن هيئة الإحصاء أن أطلاق خدمة تعداد السعودية 2022 تأتى لتحقيق خطط السعودية بالإضافة إلى لذلك أوضح البيان أن بيانات التعداد مكملة لبيانات السجلات الإدارية عند مختلف الجهات من حيث أنها بيانات أضافية مثل خصائص السكن والحالة الصحية والحالة التعليمية لكل فرد من أفراد الأسرة.

تعداد السعودية 2022 العد الذاتي

والجدير بالذكر في البيان الصادر عن هيئة الإحصاء أن أطلاق خدمة تعداد السعودية 2022 يأتي لتحقيق خطط السعودية مشير إلى أن مرحلة العد انطلقت وبدأت الهيئة بالفعل في استقبال طلبات التسجيل في تعداد السكاني للسعوديه اعتبارا من مساء يوم الاثنين الموافق 7 من شهر مايو لعام 2022 ميلادية بالمقابل لتاريخ 8 من شهر شوال لعام 1443 وقد نوهت الهيئة على ضرورة المشاركة في تعداد السعودية عبر بوابة التعداد السكاني أو رابط العد الذاتي قبل حلول شهر مايو الجاري بالمقابل مع تاريخ 24 من شهر شوال 1443 وتنتهي في تاريخ 15من شهر يونيو القادم للعلم قد تم أجراء تعداد السعودية الأخير بحلول عام 2015 وفي ذلك الوقت قد بلغ التعداد السكاني للسعودية 27،139977 نسمة.

رابط التسجيل في التعداد السكاني 2022

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية عن بدء التعداد السكاني 1443-2022 وأيضا تم الإعلان عن فتح باب التسجيل في تعداد السعودية حيث يتساءل الكثير من المواطنين عن خطوات التسجيل في العد الذاتي في تعداد السعودية 2022 وتتمثل تلك الخطوات في الأتية:

الخطوة الأولي يقوم المستخدم بالتوجه المباشر لمنصة العد الذاتي التعداد السكاني 2022. ثم يقوم بالنقر على أيقونة “التعداد الذاتي”. الخطوة التالية القيام بالنقر على التبويب “النفاذ الموحد”. كما يمكن للمستخدم القيام بإنشاء حساب جديد وتسجيل الدخول إلى العد الذاتي 2022. تابع الخطوة السابقة والقيام بكتابة رقم الهوية الوطنية للمتقدم ومن ثم إدخال المعلومات المطلوبة بالتفصيل والتي تتعلق بكافة الممتلكات العقارية والعنوان السكني بالإضافة تحديد مكان الإقامة المعتاد. ثم النقر على تأكيد العنوان. هنا يجب عليك تحري الدقة في كتابة البيانات أو الرقم حيث لا يمكن أعادتها مرة اخرى للتصحيح. عليك تحديد عدد “أفراد الأسرة” المقيمين بالوحدة السكنية وأضافتهم تحت اسم عائل الأسرة. ومن ثم القيام بتعبئة بيانات الاستمارة الخاصة بالتعداد السكاني واستمارة العنوان السكني.

الخطوة الأخيرة قم باستكمال خطوات التسجيل في الهيئة العامة للإحصاء.