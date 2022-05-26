خطوات التسجيل في الحج وشروط التسجيل في فريضة الحج لهذا العام 2022

قد أعلنت المملكة العربية السعودية استقبالها للحجاج لهذا العام 2022 ولكن وفق شروط ومعايير قد تم تحديدها من قبل الحكومة السعودية، ولابد من القيام بالتسجيل اولًا من خلال الموقع الرسمي عبر الانترنت وهذا ما جعل الكثير من الناس تتساءل عن خطوات التسجيل بشكل محدد والشروط المطلوبة، ولذلك جئنا لكم في هذا المقال لتوضيح الخطوات بشكل تفصيلي.

خطوات التسجيل في الحج لهذا العام 2022

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إمكانية التسجيل لأداء مناسك الحج هذا العام، لأي فرد أراد ذلك من خلال التسجيل في الموقع الخاص بالوزارة، ولا يوجد أولوية في التسجيل ولكن تتوقف هذا على الشروط المطلوبة إذا كانت متوفرة في هذا الشخص أم لا، أما عن خطوات التسجيل فهي كالاتي:

يتم الدخول في البداية على الموقع الرسمي للحج والعمرة.

اختيار تسجيل رغبة الحج.

لابد من الموافقة على جميع الشروط والأحكام قبل البدء في التسجيل.

يتم إدخال رقم الهوية الخاص بالمسجل،. تاريخ الميلاد.

اختيار المدينة الخاصة بهذا الشخص.

ادخار الرمز المرئي، ثم ارسال الطلب.

سوف البيانات التي قد تم إدخالها، ثم يتم ادخال رقم الجوال الخاص.

سوف يتم ارسال رقم تحقيقي يتم كتابة هذا الرقم في المكان المخصص.

يتم التأكيد بعد ذلك بالضغط على كلمة تسجيل.

سوف يتم حفظ كل البيانات، ويتم الاحتفاظ برقم الطلب حتى يتم الاستعلام من خلاله عن القبول أو الرفض.

شروط التسجيل في فريضة الحج لهذا العام 2022

تختلف الشروط هذا العام اختلاف شديد عن ماكان ليه الوضع في السنين الماضية قبل ظهور فيروس كورونا، ولكن قد وضعت المملكة الكثير من الاحتياطات لمنع انتشار المرض، والشروط التي لابد أن تتوافر في المتقدم هي مايللي: