نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد نزول الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 sbis.hrsd والشروط للدفعات القادمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصتها أهمية قيام المواطنين السعوديين المنتفعين بتحديث بياناتهم كاملة من أجل تجنب توقف صرف المبالغ المستحقة من مقطوعة الضمان الاجتماعي المطور 1443 خلال الشهر الجاري، ولا شك أن تلك الخطوة ستعمل على ضمان وصول الدعم لجميع الفئات التي تحتاج لهذا الدعم المالي.

مواعيد نزول الضمان الاجتماعي المطور

لقد تم تحديد مواعيد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي المطور 1443 للثلاثة شهور القادمة، حيث سيتم صرف مقطوعة الضمان:

لشهر ذو القعدة في يوم الأربعاء في يوم 1 يونيو 2022 والذي يوافق يوم 2/11/1443هـ.

لشهر ذو الحجة في يوم الخميس في يوم 30 يونيو 2022 والذي يوافق يوم 1/12/1443هـ.

لشهر محرم في يوم الاثنين في يوم 1 أغسطس 2022 والذي يوافق يوم 3/1/1444هـ.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

لقد تم الإعلان من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن استقبالها طلبات الدعم من قبل المواطنين السعوديين ولقد تم توضيح أن فترة استقبال الطلبات ستستمر ولن يتم تحديد تاريخ0 انتهاء لها، وذلك من ضمن التحديات التي تم العمل على تحقيقها في مبادرة وخطة 2030 التي تهدف لوصول الدعم لجميع الفئات التي تحتاج الدعم المالي بجميع المدن السعودية وبالأخص الفقيرة.

ويمكن الآن التسجيل في مقطوعة الضمان الاجتماعي المطور 1443 عبر الرابط المباشر لاستقبال الطلبات من خلال إدخال البيانات الصحيحة لطالب الدعم المالي، ومن الجدير بالذكر أن نتيجة التقديم يتم إعلام الطالب بها من خلال إرسال رسالة على هاتفه توضح قبول أو رفض تقديم الدعم على حسب توافر الشروط في الطالب أم لا.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

هناك مجموعة من الشروط يلزم توافرها في طالب الدعم من الضمان الاجتماعي المطور من أجل الموافقة على طلبه لصرف الدعم المالي من مقطوعة الضمان، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي: