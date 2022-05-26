نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموعد النهائي لصرف الضمان الاجتماعي المطور لعام 1443 sbis.hrsd وطريقة التحديث في المقال التالي
عمر شويل - جدة توفر المملكة العربية السعودية خدمة الضمان الاجتماعي المطور للمواطنين، والتي تهدف إلى تقديم الإعانات المالية لكافة الفقراء والمحتاجين داخل المملكة في العديد من المدن السعودية حتى يسهل عليهم ظروف الحياة المعيشية خاصة بعد الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا وغلق الكثير من مؤسسات العمل على مستوى المملكة.
الموعد النهائي لصرف الضمان الاجتماعي المطور لعام 1443
قامت وزارة الموارد البشرية بالمملكة بالإعلان عن الموعد المحدد لنزول الضمان الجديد لهذا الشهر الجاري، فقد أشارت إلى أن الموعد النهائي لصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي سيكون في يوم 1 من شهر ذي القعدة لعام 1443 وهو الموافق يوم 31 مايو لعام 2022 بالتقويم الميلادي، وذلك تلبية لمطالب الكثير من المنتفعين بصرفها خلال الأيام الجارية.
ما هو رقم الاستفسارات الخاص بالضمان الاجتماعي المطور؟
حرصت وزارة الموارد البشرية على تسهيل الوصول لكافة المعلومات الخاصة بالضمان المطور، ولذلك قامت بوضع خط ساخن للاستفسارات وهو (19911)، ومن خلاله يمكنك القيام بطرح أي تساؤلات أو تقديم أي شكاوي خاصة بعدم الصرف، كما أشارت إلى أن الإدارة ترغب في تيسير الأمر الخاصة بالضمان بشكل كبير على المواطنين.
طريقة تحديث الضمان المطور لعام 1443
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاقتصادية بالتصريح عن الخطوات الرئيسية لتحديث بيانات الضمان الاجتماعي، وهي على النحو التالي:
- أولاً: قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل، ثم اذهب إلى صفحة الدخول.
- ثانياً: يجب أن يكون المتقدم مسجلاً مسبقاً على الموقع، وبعد ذلك يقوم بإدخال كافة البيانات المطلوبة مثل: كلمة المرور ورقم الهوية القومي، ثم يضغط على كلمة (دخول).
- ثالثاً: وبعد ذلك ستظهر صفحة تحديث البيانات الخاصة بك، ولذلك قم بإدخال اسمك ومحل الإقامة وباقي البيانات الأخرى.
- رابعاً: وبعد ذلك قم بكتابة بيانات الدخل الإضافي وبيانات الحساب البنكي، ثم اضغط على كلمة (التالي).
- خامساً: ثم انتظر قليلاً حتى تظهر قائمة الشروط والأحكام، واضغط على كلمة (حفظ) بعد قراءتها جيداً.
- سادساً: وفي النهاية ستظهر رسالة تخبرك بانتهاء عملية التحديث بنجاح لبياناتك على المنصة الرسمية وسيتم تأكيدها من خلال إرسال رسالة على رقم هاتفك المسجل على الموقع.
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