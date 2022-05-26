نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموعد النهائي لصرف الضمان الاجتماعي المطور لعام 1443 sbis.hrsd وطريقة التحديث في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفر المملكة العربية السعودية خدمة الضمان الاجتماعي المطور للمواطنين، والتي تهدف إلى تقديم الإعانات المالية لكافة الفقراء والمحتاجين داخل المملكة في العديد من المدن السعودية حتى يسهل عليهم ظروف الحياة المعيشية خاصة بعد الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا وغلق الكثير من مؤسسات العمل على مستوى المملكة.

الموعد النهائي لصرف الضمان الاجتماعي المطور لعام 1443

قامت وزارة الموارد البشرية بالمملكة بالإعلان عن الموعد المحدد لنزول الضمان الجديد لهذا الشهر الجاري، فقد أشارت إلى أن الموعد النهائي لصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي سيكون في يوم 1 من شهر ذي القعدة لعام 1443 وهو الموافق يوم 31 مايو لعام 2022 بالتقويم الميلادي، وذلك تلبية لمطالب الكثير من المنتفعين بصرفها خلال الأيام الجارية.

ما هو رقم الاستفسارات الخاص بالضمان الاجتماعي المطور؟

حرصت وزارة الموارد البشرية على تسهيل الوصول لكافة المعلومات الخاصة بالضمان المطور، ولذلك قامت بوضع خط ساخن للاستفسارات وهو (19911)، ومن خلاله يمكنك القيام بطرح أي تساؤلات أو تقديم أي شكاوي خاصة بعدم الصرف، كما أشارت إلى أن الإدارة ترغب في تيسير الأمر الخاصة بالضمان بشكل كبير على المواطنين.

طريقة تحديث الضمان المطور لعام 1443

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاقتصادية بالتصريح عن الخطوات الرئيسية لتحديث بيانات الضمان الاجتماعي، وهي على النحو التالي: