60,000 ريال قرض آهل بدون كفيل بفترة سداد مرنة بدون فوائد أو رسوم إدارية

بنك التنمية الاجتماعية أتاح قرض آهل بفترة سداد مرنة لمدة زمنية تصل إلى خمس سنوات حيث يمتاز منتج آهل السعودي بأنه مطابق مع معايير الشريعة الإسلامية داخل أراضيها ومتاح الآن التمويل لجميع المواطنين السعوديين بشروط وضوابط ميسرة كما يرغب الكثير من العملاء في الحصول على منتج آهل لأنه قرض بدون فوائد مالية إضافية على المبلغ التمويلي الذي يبدأ من 18,000 ريال سعودي حتى 60,000 ريال سعودي وأتاح البنك التقديم الإلكتروني عبر الموقع الرسمي التابع له بدون الذهاب إلى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة لتوفير الوقت للعملاء السعوديين فهذا التمويل مخصص لخدمتهم ومساعدتهم في مواجهة الظروف المعيشية ويتم التقديم للحصول على قرض منتج آهل بدون فوائد أو رسوم إدارية بالتقسيط المرن للمواطن السعودي فقط بموافقة بنك التنمية الاجتماعية في السعودية.

الشروط اللازمة للموافقة على قرض آهل عبر بنك التنمية الاجتماعية

يطلب بنك التنمية الاجتماعية تطبيق كافة الشروط الأساسية للحصول على قرض منتج آهل بكافة المزايا حيث منحت قرض آهل بدون كفيل ولكن لفئة محددة من البنك وهي لموظفي القطاع الحكومي فقط لا غير ولكن هناك مزايا لجميع الفئات ومنها الحصول على قرض آهل بدون فوائد مالية بالتقسيط شهريًا لمدة 60 شهر وليس ذلك فقط بل هناك الكثير من المزايا ولكن بعد تحقيق كافة الضوابط والشروط المطلوبة كالتالي:

لابد من توفير جميع الضمانات حيث يطلب بنك التسليف أن يكون العميل سعودي الجنسية ولا يزيد عمره عن 70 سنه فقط للحصول على الموافقة المطلوبة من البنك.

يجب أن يكون المتقدم يمتلك دخل مناسب لا يتعدى 12,500 ريال سعودي لضمان الموافقة على تمويل منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية.

يجب على جميع العملاء السعوديين توفير كفيل أو ضامن سعودي قبل التقديم على قرض آهل ماعدا موظفي الحكومة السعودية يحصلون على منتج آهل بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي.

مزايا قرض منتج آهل المتاح للسعوديين لدى بنك التسليف