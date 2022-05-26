موعد صرف الدعم السكني في السعودية 1443 وشروط الحصول على الدعم

موعد صرف الدعم السكني في السعودية، يعد برنامج الدعم السكني أحد البرامج الهامة داخل المملكة العربية السعودية، وهناك بعض الأسئلة التي دوماً ما تساءل عنها الكثير من المواطنين المتعلقة بالدعم السكني وهو متى موعد صرف الدعم السكني في السعودية، حيث أنه من الجدير بالذكر أن وزارة الإسكان في المملكة باعتبارها هي الهيئة المشرفة بشكل أساسي على صرف الدعم السكني، وهذا البرنامج سوف يستهدف جدول الدعم السكني لكافة الفئات داخل المملكة ممن لا يملكون وحدات سكنية لهم، وقد استوفوا جميع الشروط التي وضعتها الوزارة مسبقاً، وفيما يلي سوف نعرض لكم موعد صرف الدعم السكني في السعودية 1443.

موعد صرف الدعم السكني في السعودية

كان تأخر موعد صرف الدعم السكني داخل المملكة هو أكثر ما تساءل عنه الجميع في الفترة الماضية، وبناءً عليه كانت قد أعلنت “وزارة الإسكان” داخل المملكة العربية أن الآن بإمكان جميع المُواطنين ممن قد انطبقت عليهم الشروط الخاصة بالتسجيل في برنامج الدعم السكني التسجيل، كذلك يتاح المطلقات التسجيل أيضاً في البرنامج.

وبالنسبة لموعد صرف الدعم السكني للعام 1443 لشهر مايو من المقرر أن تبدأ عملية إيداع الدعم السكني لدى في حسابات المستفيدين بداية من أمس الثلاثاء الموافق 24 من شهر مايو 2022.

إيداع الدعم السكني بأثر رجعي

يمكن للمستفيدين من الدعم الدخول على منصة سكني.

الضغط على الخدمات الإلكترونية، ثم على خدمات المواطنين.

عليك تحديث البيانات حتى يتم الموافقة.

عند الموافقة يتم توجيهك للجهة المختصة لتكملة باقي الإجراءات اللزمة للتسجيل.

شروط الحصول على الدعم السكني 1443

كان في الفترة الماضية تم وضع مجموعة من الشروط التي لابد أن تنطبق على الأشخاص ممن قد قاموا بالتسجيل في الدعم حتى يتمكنوا من الحصول عليه، ومن أبرز تلك الشروط ما يلي: