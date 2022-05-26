استعلام عن مكافأة الطلاب بالسجل 1443 عبر نظام نور

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عمر شويل - جدة استعلام عن مكافأة الطلاب بالسجل 1443 التي خصصتها وزارة التعليم لطلاب المدارس، وذلك لتقليل ظاهرة التسرب من الدراسة، حيث استهدفت الوزارة المكافآت والإعانات الطلابية الأسر المحتاجة التي لا تقوى على توفير متطلبات التعليم، ولكن مع توافر شروط صرف مكافآت الطلاب، وقد شملت مدارس التربية الفكرية، المكفوفين والصم والبكم، بالإضافة إلى مدارس تحفيظ القرآن، وقد أصدرت وزارة التعليم قرار مؤخرًا تعميم مكافآت الطلاب على طلاب مدارس القرى النائية في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية في نظام نور والتأكد من إضافة كافة الطلاب.

استعلام عن مكافأة الطلاب بالسجل

وفرت وزارة التعليم خدمة استعلام عن مكافأة الطلاب برقم السجل 1443 من خلال دخول نظام نور بحساب ولي الأمر، بالطريقة الآتية:

الانتقال إلى نظام نور الإلكتروني. العمل على تسجيل دخول نظام نور ببيانات ولي الأمر. الضغط على خيار الإعانات والمكافآت من القائمة الرئيسية. الضغط ثانيًا على عرض المسيرات، تسجيل رقم السجل المدني وغيره من البيانات المطلوبة. أخيرًا النقر على زر بحث.

أشارت وزارة التعليم إلى طريقة أخرى للاستعلام عن مكافأة الطلاب في حالة صعوبة الاستعلام من نظام نور، من خلال الاتصال على رقم مركز رعاية المستفيدين 199969 على مدار الأسبوع طوال الأربع وعشرين ساعة.

شروط مكافأة الطلاب

يتطلب التسجيل واستعلام عن مكافأة الطلاب بالسجل عبر نظام نور توافر الشروط الآتية في الطلاب:

يشترط أن يكون الطالب سعودي وحاملًا الجنسية السعودية، حيث أنها لا تشمل غير السعوديين.

يجب أن يكون الطالب ملتزم في التعليم ويحضر دروسه بانتظام.

ينبغي أن يكون الطالب من المتفوقين في الدراسة.

تتوافر في الطالب المتقدم الشروط الأخرى التي تحددها الوزارة.

يحصل الطالب على الدرجات المحددة لذلك.

يتم التسجيل في مكافأة الطلاب من خلال المدرسة في نظام نور.

إيداع مكافأة الطلاب

اعتادت وزارة التعليم على إيداع مكافأة الطلاب مع نهاية كل شهر ميلادي، وأتاحت إمكانية الاستعلام عنها بالسجل أو من خلال تسجيل رقم الهوية الوطنية، حيث خصصت تلك الخدمة عبر نظام نور كما أوضحنا طريقة الاستعلام سابقًا، وعادة ما يتم صرف مكافأة الطلاب في الفترة من اليوم الخامس والعشرين وحتى نهاية الشهر، وتعلن وزارة التعليم أو الإدارات التعليمية عن ذلك في خبر رسمي، وفي حالة تأخر موعد الصرف يكون بسبب الإجازات الرسمية، ويحصل عليها الطلاب بعد العودة من الإجازة.

رابط استعلام عن مكافأة الطلاب

حرصت وزارة التعليم على توفير الخدمات التي تقدمها لطلاب المدارس بشكل إلكتروني،؛ منها استعلام عن مكافأة الطلاب بالسجل، وذلك من خلال منصة إلكترونية noor.moe.gov.sa داعمة لكل للطلاب وأولياء الأمور، فالأمر لا يقتصر على الطالب فقط، بل سهلت على ولي الأمر الكثير من الإجراءات التي كان من الأساسي التواجد في مقر المدرسة لإنهائها، ولكن بعد إطلاق نظام نور، أصبح ضروري التسجيل وإنشاء حساب ولي الأمر، ثم حفظ بيانات الدخول، ليتمكن من متابعة المستوى التعليمي للأبناء، تسجيل طلاب أول ابتدائي في المدارس وكذلك رياض الأطفال، استعلام نتائج الطلاب، نقل الطلاب من مدرسة لأخرى، استعلام عن مكافأة الطلاب إلى غيره من الخدمات الإلكترونية.