موعد صرف راتب التقاعد هذا الشهر وطريقة استلامه بكل سهولة

موعد صرف راتب التقاعد الجديد ما هو موعد صرف رواتب المتقاعدين الجديد للشهر الحالي 1443 من أكثر الأسئلة الرائجة على مواقع البحث على شبكة الانترنت انتشاراً، فهناك الكثير من المواطنين المتقاعدين في المملكة العربية السعودية يرغبون في معرفة الموعد المقرر لنزول رواتب التقاعد 1433 للشهر الحالي، والجدير بالذكر أن هذه الرواتب يتم تقديمها لفئة المتقاعدين كنوع من المساعدة حتى يستطيعوا تلبية متطلباتهم الرئيسية في الحياة، فهم الآن دون عمل بعد انقطاعهم عن خدماتهم الوظيفية في كلا القطاعين العام والخاص.

كم باقي على راتب المتقاعدين؟

صرف راتب التقاعد الخاص بشهر مايو الحالي من المقرر أن يتم صرفه في يوم 25 مايو 2022 الموافق بالتقويم الهجري يوم 24 شوال 1443، أي من المقرر صرف الراتب في خلال يومين، والجدير بالذكر أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية أعلنت بشكل رسمي عن كافة مواعيد صرف رواتب التقاعد حتى موعد انتهاء السنة المالية لكلا المواطنين المدنيين والعسكريين أيضاً للعام الحالي، كالتالي:

موعد صرف الرواتب الخاصة بشهر يونيو سيكون يوم 26 من الشهر، الموافق يوم 27 ذو القعدة. موعد صرف راتب شهر يوليو يوافق يوم 25 من الشهر، الموافق 26 ذو الحجة. وبالنسبة لشهر أغسطس فيتم صرف الرواتب الخاصة به في يوم 24 من الشهر، الموافق 27 محرم. الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 1443 في المملكة العربية السعودية

يمكن للمواطنين المتقاعدين في المملكة العربية السعودية أن يقوموا بخطوة التحقق من راتب التقاعد عن طريق المؤسسة العامة للتأمينات بالخطوات التالية: