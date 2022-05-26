نتائج القدرات qiyas 1443 بالسجل المدني عبر موقع قياس النتائج e-services.qiyas.sa

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عمر شويل - جدة ننشر رابط استعلام نتائج القدرات qiyas 1443 بالسجل المدني الورقي الفترة الثانية عبر موقع قياس الخدمات الإلكترونية أو نظام الاختبارات e-services.qiyas.sa الرسمي، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً من قبل مركز قياس الوطني عن إطلاق نتائج قياس القدرات العامة 1443 رسمياً من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “مركز قياس”، ويتم الاستعلام عن قياس النتائج برقم السجل المدني وكلمة المرور والرمز المرئي أو رمز التحقق المكون من أربعة أرقام، ومن خلال موقعنا موقع ثقفني نوفر رابط الاستعلام عن نتائج قياس القدرات العامة 1443 عبر موقع قياس النتائج الرسمي.

نتائج القدرات qiyas 1443

أعلن مركز قياس الوطني من خلال حساب العناية بالعملاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إطلاق نتائج اختبارات القدرات العامة الورقية الفترة الثانية للمختبرين خلال الأسبوع الجاري، وقد أوضحت بأنه سيتم إرسال نتائج قياس القدرات العامة في رسائل نصية على الرقم المسجل بالملف، ثم يتاح استعلام نتائج القدرات عبر موقع قياس الخدمات الإلكترونية في المواعيد التالية:

إرسال نتائج القدرات برسائل نصية يوم الخميس بتاريخ 26 مايو 2022م.

إتاحة نتائج قياس القدرات على موقع قياس للنتائج يوم الجمعة بتاريخ 27 مايو 2022م.

وقد أوضح مركز قياس عن إمكانية الاستعلام عن نتائج القدرات العامة 1443 من خلال الدخول إلى حساب المستفيد أو المستفيدة عبر موقع قياس الخدمات الإلكترونية، ثم النقر على النتائج، وتحديد نوع الاختبار “القدرات العامة”، ثم النقر على زر بحث لعرض درجات الاختبار.

وسيتم عرض نتائج المختبر أو الدرجة الكلية لاختبار القدرات العامة الورقي الفترة الثانية، فبعد إعلان نتائج القدرات العامة رسمياً اليوم، أصبح بإمكانكم الآن الإطلاع على النتائج والدرجات من خلال موقع قياس الخدمات الإلكترونية المرفق بالتالي:

رابط استعلام نتائج القدرات qiyas 1443 الرسمي (e-services.qiyas.sa).

قياس القدرات العامة 1441

يعد اختبار قياس القدرات العامة هو اختبار موحداً لكافة الطلاب والطالبات بالسنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية، فهو المعيار العادل والدقيق لكافة الطلاب، حيث يتم من خلال نتائج القدرات العامة مساعدة الجهات التعليمية فيما بعد المرحلة الثانوية في اختيار الطلاب والطالبات الأكثر قدرة على متابعة وتلبية المتطلبات الخاصة بالدراسة في هذه الجهات.

ويتم تقديم اختبار القدرات العامة باللغة العربية، ويتم من خلاله قياس القدرات التحليلية والاستدلالية ، حيث يتم التركيز على معرفة القابلية للتعلم بصرف النظر عن براعة الطالب الخاصة في موضوع محدد، والوزن المُعطى لاختبار قياس القدرات العامة في القبول يرجع تقديره للجامعات بالمملكة، ومن الممكن أن يختلف من جامعة إلى جامعة أخرى.

ويجب العلم أن الوزن يتراوح بين 30% و 40% والباقي لنسبة الثانوية العامة واختبار قياس التحصيل في حال كان مشروطاً، وفي حال تسجيل دخول موقع قياس الإلكتروني للإطلاع على النتائج وقد نسيت كلمة المرور أو بيانات الدخول إلى حسابك على موقع قياس الإلكتروني، فيتم الضغط على “هل نسيت كلمة المرور”، وسيتم تحويلك إلى صفحة استرجاع كلمة المرور، حيث يتم كتابة رقم السجل المدني ورمز التحقق ثم “متابعة”.

مواعيد تهمك: سترسل نتائج اختبارات القدرات العامة الورقية -الفترة الثانية- يوم الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢م عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في ملفك، وستتاح على نظام التسجيل يوم الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢م. pic.twitter.com/cVSUHsvKFo — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) مواعيد تهمك:



سترسل نتائج اختبارات القدرات العامة الورقية -الفترة الثانية- يوم الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢م عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في ملفك، وستتاح على نظام التسجيل يوم الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢م. pic.twitter.com/cVSUHsvKFo — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) May 23, 2022

أهداف اختبار قياس القدرات العامة

يهدف اختبار القدرات العامة إلى قياس القدرة التحليلية والقدرة الاستدلالية لدى الطلاب والطالبات، والوقوف على مدى قلبية كلاً منهم للتعلم، ويتم الوصول لذلك من خلال قياس قدرة الطالب على فهم المقروء، والقدرة على إدراك العلاقات المنطقية، والقدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية، والقدرة على الاستنتاج، والقدرة على القياس، ومن المقرر أن يتم تفعيل رابط نتائج القدرات qiyas 1443 الفترة الثانية الورقي اليوم بمشيئة الله تعالى.

تحديث: أعلن حساب هيئة تقويم التعليم والتدريب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إطلاق نتائج القدرات العامة 1443 منذ قليل، وذلك من منطلق استمرار الجهود في تقديم الخدمات للمستفيدين والمستفيدات على الرغم من الإجراءات الاحترازية الجارية في الوقت الحالي، حيث يمكنكم الآن الاستعلام عن نتائج قياس القدرات العامة 1443 بالسجل المدني وكلمة المرور ورمز التحقق عبر موقع قياس الخدمات الإلكترونية باتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال.