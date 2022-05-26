نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط شانجان cs75 بلس 2023 أقوى ممثلي فئتها بـ444 ريال شهريًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يخطئ من يعتقد أن سيارة شانجان cs75 بلس 2023 Changan CS75 Plus ترقية لطراز آخر من سيارات شانجان. هذه السيارة هي مشروع جديد تمامًا يهدف إلى تحسين مبيعات منتجات شركة شانجان الصينية إلى نطاق أوسع بكثير من العملاء. ربما لهذا السبب أصبحت هذه السيارة واحدة من أكثر ممثلي فئتها رواجًا في العديد من دول العالم وبينها السعودية. بمجرد رؤية طراز 2023 من شانجان بلس cs75 تدرك أنها تبدو أكثر حداثة ورياضية مقارنة مع غيرها من السيارات في فئتها. وبالرغم من أن عمر cs75 هو 10 سنوات تقريبًا. إلا أن الشركة لم تقدم سوى جيلين منها. كان الجيل الأول في عام 2013. فيما كان الجيل الثاني في عام 2022 لتكمل السيارة عقدها الأول متربعة على قمة السيارات الصينية.

المظهر الخارجي والتصميم

تشتهر شانجان cs75 بلس CS75 Plus بمظهرها الأنيق والقوي وتصميماتها الداخلية المستوحاة من سيارات السباق. السيارة مجهزة بمقاعد جلدية فاخرة ومقاعد خلفية قابلة للطي 60-40 مما يوفر زيادة سعة الحمولة من 620 لترًا إلى 1450 لترًا. كما تأتي السيارة مزودة بنظام معلومات ترفيهي متقدم واتصال عبر الأنظمة الأساسية يسمح للأطفال بالابتعاد عن هواتفهم الذكية.يمكن لمشتري CS75 Plus أيضًا توقع تجربة قيادة قوية وفعالة في استهلاك الوقود وهادئة ، مع تقنية محرك Blue Core الحاصلة على براءة اختراع من Changan.

مواصفات شانجان cs75 بلس 2023

تأتي شانجان cs75 بلس 2023 مع محرك تيربو رباعي الاسطوانات بسعة 1.5 لتر. بالرغم من صغر حجم المحرك إلا أن خاصية التيربو تجعله ينتج قوة تقدر بـ176 حصانًا. مع 265 نيوتن من عزم الدوران في المتر. السيارة تأتي مع ناقل حركة اوتوماتيك بنظام الدفع الأمامي مع وضعين للقيادة عادي ورياضي. السيارة تأتي مع 5 مقاعد مع تعديل يدوي للمقود. نمط السيارة عائلي مع أضواء ساطعة خلال النهار LED ومصابيح أمامية هالوجين.

سعر سيارة شانجان CS75 موديل 2023

هناك أكثر من 6 طرازات من سيارة شانجان cs75 في السعودية . وتتميز كل الموديلات والطرز أن سعرها معقول مقارنة مع ما تتوفر عليه من إمكانيات ومزايا. بالحديث عن السعر فإن الفئة الأولى من السيارة تأتي في حدود 73 ألف ريال غير شامل الضريبة. أما عند إضافة الضريبة يصل السعر إلى 83 ألف ريال تقريبًا. السيارة تأتي في نطاق السعر المعقول الذي يمكن تدبيره بواسطة فئة كبيرة من المستهلكين.

تقسيط شانجان cs75 بلس

بطبيعة الحال فإن السعر ليس هو المعيار الوحيد لشراء السيارة. فهناك عدة معايير أهمها أداء السيارة على الطرق الجبلية والوعرة . فضلًا عن تحمل السيارة لظروف المناخ القاري المتطرف في السعودية ودول الخليج. وتحاول شانجان جاهدة أن تلبي كل هذه المتطلبات من خلال إصدارات محدثة. ويمكن تقسيط سيارة شانجان 2023 الجديدة بقسط يبدأ من 444 ريال شهريًا على 60 شهرًا. ويسدد الباقي كدفعة تملك في نهاية المدة.