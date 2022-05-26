الان الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز عبر منصة خدمات التاشيرة الالكترونية انجاز للافراد

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عمر شويل - جدة أتاحت المملكة العربية السعودية للأفراد منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية إنجاز التي يمكن من خلالها إنجاز الكثير من المهام فيما بينها الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز، وقد أتاحت تلك الخدمة لكل من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية أو الوافدين إلى المملكة، فيما يلي نوضح المزيد من التفاصيل عن كيفية الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز الكترونيا.
الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز
أصبح من السهل على الأفراد المسافرين إلى داخل أراضي المملكة العربية السعودية، أو العاملين بالمملكة التمكن من الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز من خلال رابط منصة إنجاز المعنية بخدمة التأشيرات الإلكترونية السعودية.
وقد سهلت المملكة العربية السعودية على الأفراد كافة الخدمات الحكومية الإلكترونية عبر منصة إنجاز، والتي أتاحت عدد من الخدمات المختلفة مثل الحصول على استمارة طلب تأشيرة الحج والعمرة، وتأشيرة الدخول غلى أراضي المملكة العربية السعودية، ودفع رسوم التأشيرة، وغيرها من الخدمات الإلكترونية.
رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز
خدمة الاستعلام عن تفاصيل تأشيرة السعودية أتاحتها المملكة العربية السعودية للمقيمين بها والوافدين إليها عبر منصة إنجاز، حيث يتمكن الأفراد من الاستعلام عن التأشيرة إما برقم جواز السفر أو برقم طلب التأشيرة، ويتم هذا عبر اتباع الخطوات التالية:
- في البداية يتم الدخول إلى رابط منصة خدمات التأشيرة الإلكترونية إنجاز للأفراد.
- ثم يتم النقر على القائمة الموجودة بواجهة الصفحة الرئيسية.
- يتم اختيار خدمة تأشيرة.
- ثم بعدها عليك أن تكتب في الخانات المخصصة كل من رقم الطلب الخاص بالتأشيرة، مع تدوين رقم جواز السفر.
- يتم النقر على الاستعلام.
- في النهاية عليك أن تنتظر حتى تظهر لك كافة بيانات التأشيرة المستعلم عنها على الفور في نافذة مخصصة لذلك.
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