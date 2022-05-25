نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفعيل رابط تعبئة استمارة التعداد السكاني 2022 saudicensus.sa.. خطوات تسجيل العد الذاتي نفاذ في تعداد السعودية السنوي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تواصل المملكة العربية السعودية استقبال استمارة التعداد السكاني العد الذاتي عبر موقع تعداد السعودية خلال الفترة الحالية بعد انطلاق حملة تعداد السعودية من قبل هيئة الإحصاء للربع الأول من عام 2022 الجاري، والذي يستهدف المواطنين السعوديين المسافرين خارج حدود المملكة، بالإضافة إلى المقيمين في المملكة، ما جعلنا نرصد رابط بوابة نفاذ العد الذاتي وكيفية تعبئة استمارة تعداد السعودية 2022.

تعبئة استمارة التعداد السكاني 2022

وأوضحت هيئة الإحصاء أنه يمكن تعبئة استمارة التعداد السكاني 2022 من خلال محطات تعداد السعودية المنتشرة في مراكز التسوق والمولات التجارية وغيرها من النقاط المتنقلة للتيسير على المواطنين، واستكمال بيانات العد الذاتي عبر بوابة تعداد السعودية إلكترونيا بكل سهولة دون أي معوقات.

وتتمثل البيانات المطلوبة في استمارة التعداد جمع المعلومات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية عن المواطنين خلال مدة زمنية محددة، لتحديد الشرائح الاجتماعية بشكل تفصيلي من حيث الفئة العمرية ونسبة الذكور مقابل الإناث والمراحل التعليمية وغيرها من التصنيفات.

أخر موعد لتعبئة استمارة تعداد السعودية 2022

وبدأت حملة تعداد السعودية للعد الذاتي نفاذ بداية من يوم 12 مايو الجاري وتستمر حتى يوم 25 مايو الجاري وذلك عبر موقع هيئة الاحصاء السعودية الذي أطلقته لاستقبال بيانات استمارة التعداد السكاني 2022

وظائف التعداد السكاني 2022

في سياق أخر أعلنت هيئة الإحصاء السعودية عن توافر وظائف شاغرة للعمل في التعداد السكاني بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة وحددت الشروط التالية للقبول في وظائف تعداد السعودية 2022 وهي كالتالي:-

يشترط أن يكون المتقدم للوظائف سعودي الجنسية يقيم داخل المملكة.

لابد أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة بحد أدنى.

ألا يقل السن عن 20 عاما عند التقديم.

يشترط أن يكون مستوى التعليم الخاص به على الأقل شهادة الثانوية العامة.

يجب اجتياز الاختبارات التي تجريها الهيئة وأن يلتزم بحضور التدريبات.

يمتلك خبرة في التعامل مع مختلف الأجهزة الإلكترونية الذكية.

الهيئة العامة للإحصاء تكشف عن مشاركة أكثر من 4 ملايين مواطن ومقيم، في #تعداد_السعودية_2022، عبر اختيار "العدّ الذاتي"، وتوضح أن العد الذاتي سينتهي خلال ثلاثة أيام، وستصبح المشاركة في التعداد من خلال زيارات الباحث الميداني.https://t.co/lyvz7oKdQt#واس_عام pic.twitter.com/YnUHBQ2sk4 — واس العام (@SPAregions) الهيئة العامة للإحصاء تكشف عن مشاركة أكثر من 4 ملايين مواطن ومقيم، في #تعداد_السعودية_2022، عبر اختيار "العدّ الذاتي"، وتوضح أن العد الذاتي سينتهي خلال ثلاثة أيام، وستصبح المشاركة في التعداد من خلال زيارات الباحث الميداني.https://t.co/lyvz7oKdQt#واس_عام pic.twitter.com/YnUHBQ2sk4 — واس العام (@SPAregions) May 23, 2022

رابط تعبئة استمارة التعداد السكاني 2022

تبدأ أولى خطوات تعبئة استمارة التعداد السكاني بتسجيل الدخول إلى رابط البوابة الإلكترونية الخاصة بتعداد السعودية 2022.

اضغط على أيقونة العد الذاتي نفاذ.

سجل دخولك من منصة النفاذ الوطني الموحّد أو بوابة الهيئة العامة للإحصاء.

ستظهر استمارة التعداد السكاني.

أدخل البيانات المطلوبة واضغط على إرسال أول حفظ.

بيان صحفي من الهيئة العامة للإحصاء عن تمديد فترة العد الذاتي في #تعداد_السعودية_2022. pic.twitter.com/zj0VcjofJm — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) بيان صحفي من الهيئة العامة للإحصاء عن تمديد فترة العد الذاتي في #تعداد_السعودية_2022. pic.twitter.com/zj0VcjofJm — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) May 25, 2022

تمديد فترة العد الذاتي لتعداد السعودية 2022

في سياق متصل أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية عن مد فترة العد الذاتي لجمع بيانات تعداد السعودية السكاني لعام 2022 حتى نهاية شهر مايو الجاري.

وطالبت الهيئة المواطنين بضرورة التجاوب مع الباحثين الذين يمرون على المنازل والتعاون معهم لتسهيل مهمتهم في أداء الواجب الوطني.