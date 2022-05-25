تمويلك في أسرع وقت بدون تحويل الراتب وبطرق للسداد عديدة

تمويلك في أسرع وقت بدون تحويل الراتب ، تمويل شخصي بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن يخدم كافة الاحتياجات والمتطلبات المالية والشرائية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يعتبر هذا المنتج أحد الحلول التمويلية التي يبحث عنها الكثير من العملاء بالمملكة ، الراغبين في الاستفادة من عروض تمويلية بسيولة نقدية سريعة وفورية يمكن الاستفادة منها من خلال شروط سهلة وميسرة.

تمويلك في أسرع وقت بدون تحويل الراتب لقطاع الأفراد بالمملكة

تمويل شخصي سريع وفورى بدون تحويل الراتب ، يعتبر هذا العرض أحد العروض التمويلية التي توفرها شركة مرابحة مرنة للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة من خلال هذا العرض مبالغ مالية كبيرة تخدم كافة الاحتياجات والمتطلبات المالية والشرائية لجميع العملاء ، كما توفر شركة مرابحة مرنة للتمويل للعملاء إمكانية سداد مبلغ التمويل الشخصي من خلال طرق للسداد عديدة ومتنوعة والتي تناسب جميع العملاء وتتلائم مع رواتبهم وإلتزاماتهم المالية الأخرى ، وذلك بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى التي توفرها شركة مرابحة مرنة للتمويل للمواطنين عند التقدم بطلب للاستفادة من عرض التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة.

كيفية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة للتمويل

يمكن للعميل التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة من خلال عدة طرق ، حيث يمكن التقديم على الطلب من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت ، حيث يقوم العميل بتعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ، ورفع كافة الأوراق والمستندات الداعمة لتلك البيانات ، كما يمكن التقديم على طلب تمويل شركة مرابحة مرنة للتمويل لقطاع الأفراد من خلال زيارة أقرب فرع من فروع الشركة المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية ، ووفرت الشركة أيضاً للعملاء إمكانية التقديم على الطلب من خلال الاتصال على الرقم 920033868 أو علي الرقم 8001111810.

أهم إمتيازات التمويل الشخصي من شركة مرابحة مرنة للتمويل

قامت شركة مرابحة مرنة للتمويل بتصميم منتج التمويل الشخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

توفر شركة مرابحة مرنة للتمويل للعملاء من خلال هذا المنتج مبالغ مالية تبدأ قيمتها من 5000 ريال سعودي ، وتصل حتي 250 ألف ريال سعودي.

قرض شركة مرابحة مرنة للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب.

يمكن للشخص المتقدم بالطلب الحصول على موافقة مبدئية علي طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

توفر الشركة للعملاء العديد من خيارات السداد والتي تساعد العميل علي تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة.

يمكن أن تصل مدة سداد التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة للتمويل حتي 5 سنوات.

تتيح الشركة للعملاء إمكانية سداد مبلغ التمويل الشخصي من خلال طرق للسداد عديدة.

الشروط والأحكام الأساسية للاستفادة من تمويل شركة مرابحة مرنة بدون تحويل الراتب