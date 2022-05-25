نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في برنامج تمهير بمنصة طاقات taqat في المقال التالي
التسجيل في برنامج تمهير، حيث تتيح هذه الخدمة بأن يتوفر التدريب على رأس العمل بطريقة خاصة للمستفيدين من أجل تطوير المهارات الخاصة بخريجي الجامعات والمعاهد وعدد هائل من الكليات السعودية والأجنبية أيضاً، سواءً كانوا هؤلاء الأشخاص من حديثي التخرج أو ممن قد سبق لهم العمل؛ بغرض تدريبهم بعدد مميز من المؤسسات الحكومية والكثير من الشركات المتميزة داخل القطاعات الخاصة من أجل إكسابهم الخبرات الهامة والمهارات اللازمة حتي يتم إعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل، ويتم التقديم في تمهير وفق بعض الشروط التي يجب توافرها في جميع المستفيدين، وسوف نوضح لكم طريقة التسجيل في برنامج تمهير.
التسجيل في برنامج تمهير
يتم التسجيل في تمهير من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تم تحديدها من جانب صندوق تنمية الموارد البشرية، علي أن يتم التسجيل بهذه الخطوات:
- يجب الدخول إلى منصة البوابة الوطنية للعمل (منصة طاقات).
- النقر علي تبويب (خدماتنا).
- تحديد الاختيار علي (تمهير للتدريب علي رأس العمل).
- النقر علي تسجيل جديد.
- تطلب المنصة تسجيل البيانات الشخصية الخاصة بكل شخص يرغب بالتسجيل في البرنامج.
- رفع جميع المؤهلات العلمية والعملية الخاصة بكل مستفيد.
- تحديد مدّة التدريب الذي توفره المنصة من بين المواعيد المدرجة من المنصة.
- ثم النقر علي إرسال طلب التقديم.
- تقوم منصة طاقات بمراجعة طلب الاشتراك في برنامج تمهير وإخطاره بالقبول أو الرفض من خلال وسائل التواصل المسجلة لديها.
شروط التسجيل في تمهير
يتم الاشتراك في منصة تمهير وتسجيل طلب جديد وفق بعض الشروط التي يجب توافرها في جميع المتقدمين، ومن هذه الشروط ما يلي:
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- يشترط أن يكون المتقدم من الحاصلين على درجة الدبلوم من أحد المعاهد أو الكليات الفنية والصحية والإدارية، بمدة زمنية لا تقل عن عام دراسي واحد من أحد الجهات المعتمدة خلال (فصلين دراسيين).
- يتطلب التقديم أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس أو ما هو أعلى.
- ألا يكون المتقدم على رأس قوة عمل حالي سواءً كان ذلك في القطاع العام أو الخاص أو غير الربحي.
- يشترط عدم تسجيل المتقدم بأي وظيفة ويكون تابع للتأمينات الاجتماعية أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال آخر ستة شهور ماضية.
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