نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب التقاعد رابط الاستعلام عن المعاش برقم الهوية في المقال التالي
موعد صرف راتب التقاعد الجديد كم المدة المتبقية على صرف راتب المتقاعدين في المملكة العربية السعودية 2022- 1443 من الأسئلة الشائعة حالياً في أنحاء المملكة بين المواطنين المدنيين وكذلك العسكريين، حيث نجد أن راتب التقاعد هذا هو الراتب الذي يحصل عليه المواطن المتقاعد في المملكة، والمسئول عن موعد صرف هذا الراتب وتحديده هي مؤسسة النقد العامة السعودية، وهي المسئولة أيضاً عن وضع شروط استحقاق راتب التقاعد.
ما هي شروط استحقاق راتب التقاعد في السعودية ؟
هناك بعض الشروط التي تم وضعها من الجهات المعنية التي يجب توافرها في الفرد حتى يكون لديه الحق في الحصول على راتب التقاعد في السعودية، ومن ضمن شروط الاستحقاق هذه نجد:
- من أهم الشروط الموضوعة أن تكون جنسية الفرد سعودية، وحاصل على إقامة في البلاد.
- أن تكون مدة اشتراك المستفيد من راتب التقاعد لا تقل عن عشر سنوات أي ما يعادل 120 شهر.
- ألا يقل عمر الشخص المستفيد من راتب التقاعد عن 60 عام.
- عند بلوغ أبناء المستفيد من المعاش 26 عام على الفور ينقطع عنه صرف الراتب.
استعلام عن راتب التقاعد برقم الهوية
يمكن لكافة المواطنين المتقاعدين في المملكة العربية السعودية أن يقوموا بخطوة الاستعلام عن موعد صرف راتب التقاعد بشكل إلكتروني، عن طريق الخطوات التالية:
- الدخول على منصة (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية).
- ثم تسجيل كافة البيانات الشخصية للمستفيد مثل: اسمه، كلمة المرور الخاص به، والضغط على ابدأ الخدمة.
- بعد ذلك يدخل على قائمة الخدمات ويضغط عليها ومنها يختار خدمة (الاستعلام عن راتب التقاعد).
- ثم يدخل كافة المعلومات الخاصة به المطلوبة منه.
- بعد استلامه لكود التحقق في رسالة نصية يجب كتابته في الخانة الخاصة به.
- وفي النهاية يضغط على خيار (استعراض بيانات المعاش).
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