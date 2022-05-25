نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة سلامة تسجيل دخول إصدار تراخيص السلامة في المقال التالي
منصة سلامة تسجيل دخول، حيث تعد هذه المنصة من المنصات الإلكترونية التي لديها أهمية كبري في المملكة العربية السُّعُودية، حيث تعمل هذه المنصة علي توفير خِدْمَات عدّة للمستفيدين داخل الأراضي السُّعُودية، ومن هذه الخِدْمَات خدمة إصدار تراخيص السلامة التي من خلالها يتم مساعدة المستفيد من طلب الكشف على الموقع الذي يرغب كل شخص في تشغيله بغرض ترخيصه للعمل، ويتم التسجيل في هذه الخدمة على شروط ومتطلبات السلامة الخاصة بالدفاع المدني الذي يجب أن تتوافر قبل التقديم في هذه الخدمة، علي أن يتم التقديم بخدمات التراخيص التي تخص السلامة بشكل إلكتروني سريع بواسطة المنصة الوطنية الموحدة، وسوف نوفر لكم رابط منصة سلامة تسجيل دخول.
منصة سلامة إصدار تراخيص السلامة
يتم العمل علي إصدار تراخيص السلامة التي تخص كل موقع داخل المملكة العربية السُّعُودية، ويتم التسجيل في هذه الخدمة بهذه الخطوات:
- يجب الدخول إلي المنصة الإلكترونية التالية/ منصة سلامة.
- النقر علي تبويب (خِدْمَات بوابة سلامة).
- النقر علي بَدْء الخدمة.
- يجب تحديد نوع المنشأة سواء (مؤسسة أو شركة).
- إدراج رَقَم وزارة الداخلية في المكان المخصص لذلك من أجل التحقق.
- تسجيل بيانات مالك المنشأة من حيث تحديد نوع الهُوِيَّة الوطنية وتسجيل الرَّقَم الخاص بالهوية.
- تسجيل تاريخ الميلاد.
- كتابة الرَّقَم الضريبي للمنشأة في المكان المحدد لذلك.
- النقر علي تبويب (التالي).
- متابعة تسجيل البيانات المطلوبة من جانب المنصة، ثم النقر علي تأكيد التسجيل.
متطلبات خدمة استخراج ترخيص سلامة
سلامة تعد خدمة لإصدار أو تجديد التراخيص الخاصة بالدفاع المدني بشكل إلكترونياً، دون الحاجة لزيارة المقر الخاص بالدفاع المدني، ويتم إصدار التراخيص وفق المتطلبات الآتية:
- المسار الفوري:
- يجب تقديم عقد الإيجار أو صك الملكية.
- توافر الحصول عي شهادة إنجاز تفيد بتركيب كاميرات من الشرطة.
- توافر رخصة البلدية بالإضافة إلى إحالة البلدية.
- المسار الغير فوري:
- يجب تقديم رخصة البناء.
- رخصة البلدية أو إحالة البلدية.
- توافر عقد الإيجار أو صك الملكية.
- الحصول علي شهادة إنجاز لتركيب كاميرات من الشرطة.
- يشترط لا يوجد أي طلب مكرر للحصول علي الخدمة، بالإضافة إلى توافر سجل تجاري ساري مع تسجيل جميع البيانات التي تخص مالك العَقَار.
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