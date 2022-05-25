نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في منصة قوى أفراد 1444 – 1443 الإلكترونية بالمزايا الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في منصة قوى أفراد 1444 بعد التحديث الجديد في المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تعمل المنصة على تقديم العديد من الخدمات مثل (خدمة نقل الموظفين، خدمة نقل كفالة، خدمة اصدار رخصة العمل) وغيرها من الخدمات الأخري.

التسجيل في منصة قوي افراد

يتم التسجيل في منصة قوي افراد من خلال إتباع مجموعة من الخطوات التي جاءت كالتالي:



الدخول علي منصة قوي من خلال الرابط الخاص.

من خلال الرابط الخاص. القيام بالضغط علي تسجيل مستخدم جديد في حالة ان لم يسبق لك التسجيل من قبل ولم يكن لك حساب سابق في المنصة.

نقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.

القيام بتسجيل جميع البيانات الشخصية بشكل صحيح لمن لم يسجل من قبل أهمها بطاقة الهوية ووسائل الاتصال.

يمكن بعدها الدخول إلي منصة قوي والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة مثل (اعتماد لوائح تنظيم العمل، قوي الاستقدام والموافقة اللحظية للمنشأة المتميزة قوة ادائي الافراد، قوة ادائي المنشأة).

رابط منصة قوي أفراد

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية توفير رابط رسمي خاص بمنصة أفراد قوي ليتم من خلاله الحصول علي جميع خدمات قطاع العمل لأبناء الدولة والوافدين أيضا حيث يتم الدخول والتسجيل من خلال النقر علي هذا الرابط https://qiwa.sa/ .

منصة قوي نقل كفالة

نقل كفالة من خلال منصة قوي يتوجب علينا اتباع الخطوات التالية والمقدمة بالتفصيل ليتم الحصول علي نقل الكفالة كالتالي: