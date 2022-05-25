متى يتم الدعم صرف دعم ريف في المملكة السعودية وخطوات الاستعلام عن الدعم 1443

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عمر شويل - جدة متى يتم صرف دعم ريف في المملكة السعودية وخطوات الاستعلام عن الدعم 1443؛ قامت المملكة السعودية بإنشاء العديد من برامج والتي من بينها برنامج دعم ريف الذي يعمل على دعم الأسر المنتجة وربات البيوت والمزارعين لذلك يُعد الدعم الريفي من أهم البرامج التي أطلقتها المملكة لدعم المشاريع الصغيرة ومن خلال التالي نوضح لكم موعد نزول دعم ريف وطريقة الاستعلام عن الدعم.

متى يتم صرف دعم ريف 1443

يعمل برنامج دعم ريف على تقديم دعم مادي لمساعدة أصحاب المهن الصغيرة والقطاع الزراعي والإنتاج الحيواني والفواكه وإنتاج العسل غيرها من المهن التي تخص البيئة الريفية، وقد أعلنت وزارة البيئة والمياه عن موعد صرف الدعم حيث أنه يتم الصرف من يوم 1 حتى يوم 10 من بداية كل شهر ميلادي.

الاستعلام عن صرف دعم ريف برقم الهوية 1443

يمكن الاستعلام عن برنامج الدعم الريفي برقم الهوية عن طريق اتباع بعض الخطوات :

الولوج إلى الرباط الرسمي لبرنامج ريف. الدخول الخدمات الإلكترونية ثم الضغط استعلام الدعم الريفي. تدوين رقمك الهوية. كتابة كافة البيانات المطلوبة. الضغط على استعلام. سيتم ظهور كافة البيانات الخاصة بالمستعلم.

طريقة التسجيل في الدعم الريفي

يتم التسجيل في الدعم الريفي عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى البوابة الإلكترونية لدعم ريف. النقر على تسجيل مستخدم جديد. تدوين البيانات المطلوبة. النقر بالموافقة على الشروط والأحكام. يتم إرسال إشعار يفيد بأن التسجيل تم بنجاح.

شروط التسجيل في الدعم الريفي للعاطلين عن العمل

تم وضع بعض الشروط للتسجيل في الدعم الريفي وتتمثل هذه الشروط التالي :

لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية كما يجب أن يكون حامل لبطاقات التنقل.

لا يقل عمره عن 21 عام.

يجب أن يقل الدخل عن 6000 ريال سعودي.

ألا يكون المتقدم يعمل في أيا من القطاعين سواء العام أو الخاص.

يجب أن يكون المتقدم يعمل بنفسة في المهن المحددة.

أن يكون لديه وثيقة العمل الحر.

ألا يزيد البرامج المسجل بها عن تلت برامج.

أن يكون لديه حساب بنكي نشط.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال متى يتم صرف دعم ريف في المملكة السعودية وخطوات الاستعلام عن الدعم 1443، كما وضحنا لكم طريقة التسجيل في الدعم الريفي وشروطه.