نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض بدون وظيفة للشباب والخريجين 200 ألف ريال بدون فوائد وسداد بعد عام كامله في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم مجموعة من بنوك التنمية في السعودية تمويل بدون وظيفة لمواطنيها من الشباب والفتيات والخريجين الغير موظفين وليس لهم راتب ثابت؛ وذلك لدعمهم في تحسين معيشتهم وتحفيزهم للعمل والتطوير من ذواتهم للنهوض بالمجتمع والتأثير فيه بشكل فعال، حيث يبحث الكثير من الشباب العاطل عن العمل عن تمويل شخصي لهم من أحد البنوك بدون شرط أن يكون الشخص موظف أو المطالبة ببيان مرتب، ليتمكنوا من تحسين معيشتهم ومن هذه البنوك بنك الراجحي وبنك التنمية الاجتماعية.

قرض بنك الراجحي للعاطلين عن العمل

يمنح بنك الراجحي تمويل بدون وظيفة بمبلغ يصل إلى 200 ألف ريال مع إمكانية بدء سداد القسط الأول بعد مرور سنة من تاريخ استلام القرض، ويجري سداد أقساطه خلال 60 شهرًا؛ طبقًا للشروط والأحكام المحددة من البنك، قرض الراجحي بدون وظيفة يتميز عن غيره فيما يأتي:

تمويل بدون ضمانات.

سهولة طلب التمويل من موقع مصرف الراجحي.

طلب التمويل بصورة البطاقة.

إمكانية السداد بعد عام.

حصول العميل على تأمين حياة كريمة حتى انتهاء مدة السداد.

شروط تمويل بدون وظيفة بنك الراجحي

حدد بنك الراجحي الفئة التي يقبل منح التمويل لها عبر عدة شروط وأحكام هي:

يتراوح عمر الشخص بين 18 إلى 60 عامًا. تقديم صورة البطاقة. تسليم الوثائق التي يطلبها البنك.

قرض شخصي للعاطلين بنك التسليف

يوفر بنك التنمية الاجتماعية أو بنك التسليف سابقًا تمويل منتج نفاذ للشباب الغير عامل وليس لديه دخل ثابت، ويُقدر القرض بمبلغ 120 ألف ريال كحد أقصى من التمويل النقدي، يمكن طلب القرض عبر صفحة منتج نفاذ داخل موقع البنك.

تمويل موجه للعاطلين من المواطنين بمبلغ 120 ألف ريال، والسداد يقسم على 40 شهرًا بالإضافة لدفع رسوم إدارية لا تتعدى 4 آلاف ريال، ويقوم منتج نفاذ بتوفير فرص عمل للعاطلين الذين لديهم قدرة على العمل ولم يجدوا فرصة؛ حيث يمنحهم منتج نفاذ فرصة الاستفادة من تمويل منتج ميسر الذي يوفر لهم ممارسة العمل الحر.

شروط تمويل نفاذ للعاطلين

وضع بنك التنمية الاجتماعي شروط طلب منتج نفاذ للعاطلين وهي:

عمر الشخص يتراوح بين 18 إلى 65 سنة.

يمتاز العميل بسجل ائتماني سليم.

لا يتعدى دخل المتقدم لطلب التمويل عن 20 ألف ريال.

في ختام عرض البنوك التي توفر تمويل بدون وظيفة، ذكرنا المنتجات الخاصة بالتمويل وشروط التقديم لها وبعض مميزاتها؛ لنحيطكم علمًا بالمعلومات الأساسية التي تسهل عليكم اتخاذ قرار بشأنها واختيار التمويل المناسب لكم.