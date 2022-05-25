شروط تسجيل سياراتك في السعودية.. عشان متعرضش نفسك لغرامة

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الرياض - احمد صلاح - قامت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، بالإعلان عن الشروط التي يمكن عن طريقها تسجيل مستخدم بشكل فعلي رخصة قيادة سارية المفعول، وهذا يكون في حالة إذا كان مالك المركبة لا يوجد لديه كل هذا.

تسجيل أي مركبة بالسعودية يستوجب وجود مالك فعلي

وطرح أحد رواد السوشيال ميديا سؤال على صفحة المرور السعودي عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، سؤال قائلاً هل يمكن لشخص بشراء سيارة وتسجيلها باسمه دون أن يكون لديه رخصة قيادة ؟”.

وجاءت الإجابة سريعاً من الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن طريق صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً “لتسجيل أي مركبة يلزم تسجيل مستخدم فعلي لديه رخصة قيادة لمن لا يحمل رخصة قيادة على أن يكون هناك مفوض على المركبة لديه سارية المفعول”.

شروط تسجيل سياراتك في السعودية