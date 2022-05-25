نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة سلفة اسرع منصة داخل السعودية تقدم قرض شخصى يصل الى 5000 ريال سعودى في المقال التالي
نتحدث اليوم عن منصة سلفة الالكترونية . منصة سلفة زادت عليها الإقبال من قبل المواطنين والمواطنات السعوديين داخل المملكة العربية السعودية . فإنها من أهم المنصات في السعودية وذلك لأنها تقدم اسرع تمويل شخصى للمواطنين السعوديين يصل الى 5000 ريال سعودى . ويمكن للمتقدم الحصول على التمويل إذا تطابقت الشروط فية . منصة سلفة لديها بعضا من الشروط التى يجب توافرها فى المتقدم . والتى من أهمها أن يكون المتقدم سعودى الجنسية . وكذلك يكون ميقيم اقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية . فأنه و فى اقل من 15 دقيقة يمكن للمتقدم الحصول على سلفة فورية وبدون اى تعقيد . وذلك دون الحاجة الى كفيل ولا الحاجة الى تحويل الراتب . فأنه لكل من يسأل هل منصة سلفة معتمدة من عدمه . نحب ان نوضح لمتابعينا أن منصة سلفة الالكترونية معتمدة من قبل المصرف المركزي السعودى . منصة سلفة تعتمد على أحدث التقنيات المالية الحديثة . والتمويل بها يتفق تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية . فأنه من خلال منصة سلفة تقدر تحسن من مستوى المعيشة الخاص بك . وذلك عن طريق عمل مشروع صغير تتحصل منه على دخل يلبى طلبات أسرتك وطلباتك الشخصية ومصاريف اولادك . فكل ما عليك فعله هو التسجيل على الموقع الالكترونى الخاص بمنصة سلفة . والحصول على سلفة فورية فى اقل من 15 دقيقة . وخدمة العملاء تتابع معك إذا حصلت لك اى مشكلة اثناء التسجيل وتقوم بالرد على اى شكوى . ومن خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى نعرض لمتابعينا الكرام خطوات منصة سلفة الالكترونية والتي يجب إتباعها للتسجيل داخل المنصة .
تعرف على خطوات الحصول على قرض من منصة سلفة الالكترونية
- اولا : اول خطوة يجب على المتقدم القيام بها الدخول مباشرة الى البوابة الالكترونية الخاصة بمنصة سلفة .
- ثانيا : على المتقدم التسجيل بحساب شخصي خاص بة . ثم يقوم بتسجيل الدخول من خلال الموقع الالكتروني وإدخال كلمة مرور .
- ثالثا : كتابة جميع البيانات الشخصية بطريقة صحيحة مثل رقم بطاقة الرقم القومى ، رقم الهوية الوطنية ، الاسم رباعى .
- رابعا : قم بالضغط على الايقونة الخاصة بطلب التمويل وحدد المبلغ التمويلى التى ترغب فية . وكذلك ايضا طريقة السداد التى تناسب ظروفك المالية .
- خامسا : بعد قراءة كافة الشروط التى تضعها منصة سلفة الالكترونية قم بالضغط بالموافقة على جميع الشروط والأحكام .
- سادسا : بعد التأكد من صحة البيانات الخاصة بك اانتظر رساله تاكيد سوف تصل اليك .
اخيرا شرحنا لمتابعينا الكرام من خلال موقعنا موقع ثقفنى . كافة الخطوات التى يجب اتباعها للحصول بطريقة صحيحة على قرض من منصة سلفة الالكترونية الشخصي . ونتمنى من الله ان تنال اعجابكم .
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