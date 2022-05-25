نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرض سيارات تقسيط مباشر بدون بنك وأجدد العروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة معرض سيارات تقسيط مباشر بدون بنك من أهم الجهات داخل المملكة العربية السعودية التي تنافس كبرى البنوك السعودية، فيبحث المواطنين عن معرض سيارات تقسيط مباشر بدون مقدم ودون اللجوء إلى البنوك، كما يسألون هل يوجد تقسيط سيارات بدون بنك للمقيم الحاصل على الإقامة رسمية أم أنها من الخدمات المتوفرة لأصحاب الجنسية السعودية فقط، وسوف نتعرف على التفاصيل من خلال تقديم أفضل معرض سيارات تقسيط مباشر بدون بنك.

معرض سيارات تقسيط مباشر بدون بنك

على الرغم من انتشار العديد من الشركات المتخصصة في بيع السيارات، إلا أن الجهات التي توفر أنواع مختلفة من السيارات قليلة، كما أن هناك معارض توفر فقط السيارات الجديدة التي يضاف إليها قيمة الضريبة المضافة، ولكن هناك معارض أخرى تعمل على بيع سيارات جديدة ومستعملة أيضًا، ويعتبر معرض عبد اللطيف جميل للتمويل هو أفضل معرض سيارات تقسيط مباشر بدون بنك في السعودية.

وذلك يرجع إلى أن الخيارات المتعددة تسمح للمواطن والمقيم بالحصول على التمويل مثل تمويل المرابحة لتقسيط السيارات أو التمويل التأجيري للحصول على سيارة جديدة أو المستعملة ويمكن تسجيل طلب التمويل من خلال موقع الشركة الإلكتروني.

حاسبة تمويل وتقسيط السيارات

بعد الاطلاع على عروض التمويل المقدمة من خلال الشركة يمكن الحصول على الدليل الشامل لتقسيط السيارات والذي ينوب عن الحاسبة الإلكترونية المستخدمة في معرفة قيمة الدفعات الشهرية التي تُحدد بناءً على سعر السيارة مهما كان نوعها، بالإضافة إلى فترة السداد من خلال الشركة.

عروض تمويل السيارات عبداللطيف جميل

تستمر سلسلة العروض المقدمة من خلال الشركة سواء عروض تقسيط سيارات تويوتا أو عروض تقسيط سيارات هيونداي ومن مميزات تلك العروض ما يلي:

سداد قيمة الدفعات على فترة بحد أقصى خمسة أعوام.

كما أن التقسيط بدون الضامن.

تقسيط سيارات بدون دفعة أولى إذا كان العميل من المؤهلين للحصول على الخدمة.

الاستفادة من عروض التمويل التأجيري للسيارات والسداد على دفعات مرنة وميسرة.

الحصول على ضمان على أنواع عديدة من السيارات.

ومن أهم العروض الجديدة عروض تقسيط يارس سيدان موديل 2022 بدفعة شهرية تبلغ 1042 ريال سعودي تُقدم للمعرض على مدار خمس سنوات.