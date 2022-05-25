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عمر شويل - جدة خطاب طلب منحة tawasol.royalcourt للأراضي المجانية التي يتطلع إلى الحصول عليها جميع المواطنين السعوديين، وخاصة غير القادرين الراغبين في الحصول على قطعة من الأراضي التي يقوم الديوان الملكي السعودي بتوزيعها على غير القادرين بالاتفاق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، ويتم الحصول عليها حسب عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في صاحب الطلب وأيضا عدد من الخطوات وتقديم المعروض الخاص بالتقديم على الا{اضي من بوابة تواصل الديوان الملكي السعودي.

خطاب طلب منحة tawasol.royalcourt الديوان الملكي أراضي مجانية (معروض طلب – أرقام اتصال)

يقوم الديوان الملكي السعودي بعمل العديد من الخدمات التي تهدف إلى توفير بوابة التواصل الرسمية بين كل من الشعب السعودي والجهات السيادية الحاكمة، حيث يقوم بتوفير التواصل المباشر من خلال الأرقام المباشرة للاتصال أو من خلال توفير البريد الإلكتروني الخاص بتقديم الطلبات الخاصة بالمساعدات المالية أو طلبات العلاج أو التعليم، كما يتم تقديم طلبات بناء أو ترميم منازل، ويقوم الديوان أيضا باستقبال طلبات لحصول على أراضي مجانية.

وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة

من الوزارات الهامة في المملكة العربية السعودية والتي تقوم بالتصرفات في الأراضي السكنية وتوفيرها لوزارة الإسكان وأيضا الديوان الملكي السعودي، ويكون فيها سجلات الأراضي المتاحة ببين أماكن وجود تلك الأراضي والمساحات المتاحة وكيفية توفيرها وتوزيعها، ويعتمد الديوان على الوزارة في حصر مساحات وأعداد الأراضي الماحة في كافة المحافظات والتي يتم تقديمها لغير القادرين الذين يتقدموا بطلبات إلى بوابة تواصل الإلكترونية، وتوفر لوزارة الإشراف التام على التوزيع وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين لإتمام الاستلام.

شروط الحصول على الأراضي المجانية من الديوان الملكي السعودي

يكون المتقدم من الجنسية السعودية على ألا يقل عمر المتقدم عن 26 عام.

يجب أن يكون المتقدم من فئات المحتاجين ويتم تقديم مفردات الراتب وكافة بيانات الدخل المكتسب وغير المكتسب عند الطلب.

لا يجب أن يحصل على أرض من الديوان لأكثر من مرة.

كما لا يحق للحاصلين على الأراضي بالبيع لها أو التصرف فيها أو عدم استخدامها.

يجب ألا يكون لصاحب الطلب سكن خاص متاح له.

معروض طلب منحة أرض مجانية مقدم إلى الديوان الملكي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سمو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله برعايته،

تحية طيبة وبعد: الموضوع: “طلب منح أراضي الديوان الملكي 1443”

أتقدم بطلبي من أجل منحي قطعة أرض سكنية في منطقة (……..) وتذكر اسم المنطقة التي تريد أن تتملك فيها، ووفقًا لما تم الإعلان عنه من شروط منح الأراضي، والتي توزعها الأمانة لاستيفاء طلبي على هذه الشروط، فإنني أقر على أنني لم أحصل على أي منح مقدمة من الدولة من قبل. وأتعهد بإعادة الأرض، وتحمل أي مسؤولة قانونية إذا ثبت العكس.

تفضلوا بفائق الاحترام والتقدير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاسم/ …….

رقم السجل المدني/ ……

العنوان/ ……

رقم الهاتف/ ……

رقم الهوية/ ……

تاريخ الميلاد/ ……

الوظيفة/ ……

تاريخ إرسال الطلب/ ……

معروض آخر طلب أرض

تحريرًا في تاريخ يوم ـــ من شهر ــــ لعام ــ 14هـ سيدي الرئيس جلالة الملك/ سلمان بن عبد العزيز، حفظك الله وأدامك لنا زخرًا وفخرًا، أما بعد؛ فإنني يا سيادة الرئيس أعاني من عدم الاستقرار المؤلم والذي قد أدى بي وبأسرتي إلى التشرد وتهالك قطع الأثاث خاصتنا؛ وذلك نتيجة التنقل الدائم من دار إلى أخرى؛ بسبب جشع المؤجرين وأصحاب الوحدات السكنية، ولذلك؛ أتقدم إلى سيادتكم بهذا المعروض من أجل طلب منحة شراء أرض لكي أقوم بـِ بناء منزل عليها يأويني وأسرتي، وكل أمل ويقين في موافقة سيادتكم، ولكم كامل الحب والتقدير. مُقدم الطلب: ــــــــــــــــ، يحمل رَقْم هُوِيَّة ـــــــــــــــــ، رَقَم الهاتف الجوال، ـــــــــــــــــــــ العنوان ــــــــــــــــــــــــ

خطوات تقديم طلب معونة الديوان الملكي (بوابة تواصل)

يتم الدخول المباشر على ( رابط الديوان الملكي السعودي ). يقوم المستخدم باختيار أيقونة “الموقع الإلكتروني”. يتم الدخل مباشرة على بوابة تواصل الإلكترونية لتقديم الطلب وأيضا تقديم الشكاوى. يجب تقديم الطلب والحصول على رقم هذا الطلب قبل الخروج. يتم الاستعلام عن الطلب من خلال بوابة تواصل. كما يتم الاستعلام عن قبول اللب عبر الدخول إلى “ بوابة بلدي الإلكترونية “. يتم تسجيل الدخول على الموقع. يقوم باختيار الخدمات الإلكترونية للموقع. يتم الدخول على منح الأراضي ويتم الاستعلام عن الطلب برقم السجل المدني.

أرقام تواصل الديوان الملكي السعودي