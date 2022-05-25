رابط الدخول إلى منصة دعم ريف وميعاد الصرف في المملكة

رابط الدخول إلى منصة دعم ريف، إن برنامج الدعم ريف يعد أحد برامج الدعم الهامة والتي قامت الحكومة في المملكة العربية السعودية بإنشائه هو والعديد من البرامج الأخرى التي تسعى من خلالها إلى توفير الدعم إلى جميع الأسر والعاملين في مجال الزراعة الذين يستحقون الدعم، وكذلك يتم منح الدعم للأفراد المقيمين في الريف والعاملون في القطاع الزراعي، وهذا يتم عن طريق رعاية المشاريع الصغيرة وتنميتها، كما تعمل الحكومة على دعم صغار المزارعين بهدف تنمية المشروعات الزراعية، كما يعمل برنامج دعم ريف على توفير الدعم المالي لهؤلاء الشباب المزارعين بهدف تطور المشروعات الزراعية.

رابط الدخول إلى منصة دعم ريف في المملكة:

تتيح وزارة والبيئة والزراعة في السعودية منصة إلكترونية خاصه بها لكي يتمكن المواطنون من خلال هذا الرابط الخاص ببرنامج دعم ريف.

ميعاد صرف دعم ريف للمستحقين:

صرحت وزارة البيئة والزراعة السعودية عن موعد الصرف لدعم ريف للمستحقين، من المتوقع أن يتم الصرف بداية من يوم 1 إلى يوم 10 من كل شهر ميلادي.

كيفية التسجيل في نظام الدعم ريف:

يوجد عدد من الخطوات التي يشترط تنفيذها من أجل التسجيل للحصول على الدعم من ريف، وهذا بعد التأكد من توافر جميع الشروط المحددة على المتقدم، وتلك الخطوات هي: