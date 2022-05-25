نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الدخول إلى منصة دعم ريف وميعاد الصرف في المملكة في المقال التالي
رابط الدخول إلى منصة دعم ريف، إن برنامج الدعم ريف يعد أحد برامج الدعم الهامة والتي قامت الحكومة في المملكة العربية السعودية بإنشائه هو والعديد من البرامج الأخرى التي تسعى من خلالها إلى توفير الدعم إلى جميع الأسر والعاملين في مجال الزراعة الذين يستحقون الدعم، وكذلك يتم منح الدعم للأفراد المقيمين في الريف والعاملون في القطاع الزراعي، وهذا يتم عن طريق رعاية المشاريع الصغيرة وتنميتها، كما تعمل الحكومة على دعم صغار المزارعين بهدف تنمية المشروعات الزراعية، كما يعمل برنامج دعم ريف على توفير الدعم المالي لهؤلاء الشباب المزارعين بهدف تطور المشروعات الزراعية.
رابط الدخول إلى منصة دعم ريف في المملكة:
تتيح وزارة والبيئة والزراعة في السعودية منصة إلكترونية خاصه بها لكي يتمكن المواطنون من خلال هذا الرابط الخاص ببرنامج دعم ريف.
ميعاد صرف دعم ريف للمستحقين:
صرحت وزارة البيئة والزراعة السعودية عن موعد الصرف لدعم ريف للمستحقين، من المتوقع أن يتم الصرف بداية من يوم 1 إلى يوم 10 من كل شهر ميلادي.
كيفية التسجيل في نظام الدعم ريف:
يوجد عدد من الخطوات التي يشترط تنفيذها من أجل التسجيل للحصول على الدعم من ريف، وهذا بعد التأكد من توافر جميع الشروط المحددة على المتقدم، وتلك الخطوات هي:
- أولاً يجب تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لبرنامج الدعم ريف.
- ثم قم بتسجيل الدخول إلى الصفحة الرئيسية، وقم باختيار “تسجيل الدخول”.
- بعدها عليك تسجيل الدخول كمستخدم جديد.
- بعد ذلك قم بتسجيل كافة المعلومات المطلوبة منك وهي: “الاسم / البريد الإلكتروني / رقم الهوية الوطنية / تاريخ الميلاد / رقم الجوال / رمز التحقق / كلمة المرور”.
- كما يجب عليك كتابة رمز التأكيد، والذي تم إرسال عبر رسالة نصية على رقم الهاتف المسجل.
- كذلك يجب عليك الانتقال إلى برامج دعم التنمية الريفية. ثم قم بتحديد البرنامج المناسب لحاجات المتقدم، ويجب العلم أن الحد الأقصى للاستفادة من ذلك الدعم هو ثلاث برامج فقط.
- أيضا يجب على المتقدم أن ينقر على “تقديم الانتقال إلى صفحة المعلومات الشخصية”، ثم كتابة جميع البيانات بدقة شديدة.
- ثم يقوم بالانتقال إلى الصفحة التعريفية والتي تتضمن بيانات المشروع الذي يريد الدعم.
- بعدها على المتقدم الذهاب إلى البيانات الخاصة بدراسة جدوى المشروع، كما يجب بيان تلك الدراسة بمبالغ تقريبية.
- ثم القيام بتسجيل وصف المشروع الخاص بشرح مفصل. وذلك عن طريق بيان طبيعة المشروع وكذلك السوق المستهدف له المشروع، وأيضا كيفية التسويق للمشروع.
- كما يجب تسجيل تكلفة المشروع الاستثمارية ، وكذلك مصادر تمويل المتقدم الخاصة، بعد هذا يتم توضيح التكاليف التشغيلية والسنوية.
- ثم يقوم ببيان الإيرادات المتوقعة من المشروع، وأيضا نسبة نجاح المشروع.
- بعدها يقوم المتقدم بقراءة جميع الشروط والأحكام والموافقة عليها.
- في النهاية يتأكد من صحة تلك البيانات التي تم إدخالها، بعدها يقوم بالنقر على أيقونة “تسجيل”.
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