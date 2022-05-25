نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن راتب المتقاعدين والتحقق من التعريف بالمعاش الفوري للتأمينات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة استعلام عن راتب المتقاعدين عبر موقع التأمينات الاجتماعية من بوابة مؤسسة التقاعد، والتحقق من التعريف بالمعاش الفوري من الخدمات الهامة التي تهم قطاع كبير من المواطنين، من انهو خدمتهم وترك العمل، وتم إحالتهم للتقاعد، بالإضافة إلى معرفة موعد نزول المعاشات التقاعدية في الحسابات البنكية على حسب مواعيد الصرف الشهرية، وتلم الهدمة تشمل المواطنين المدنيين والعسكريين، وستعتمد في عملية الاستعلام على رقم الهوية وبيانات المستخدم في الدخول على البوابة الإلكترونية للتأمينات.

موعد صرف رواتب التقاعد

من المنتظر أن يتم صرف أو إيداع رواتب المتقاعدين في حسابتهم البنكية، بداية من يوم 25 من كل شهر ميلادي، ما لم يكن هناك سبب ينتج عنه التأخير في الصرف لبعض الوقت ، نتيجة التعارض مع العطلات أو الإجازات الرسمية، وفي كلا الأحوال تصدر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بيان إعلامي في خالة إيداع الرواتب، وتنشر المواقع الرسمية للأخبار في المملكة تلك الإعلانات ليبدأ المستفيدين في صرف المستحقات الخاصة بهم عبر البنوك المتعاملين معها والمسجل أرقام حسابتهم لدى المؤسسة.

موعد إيداع رابت شهر مايو 2022 سيكون يوم 25 من هذا الشهر الموافق 24 من شهر شوال، أي من المنتظر أن يكون يوم غداً الأربعاء، وقد يبدأ الإيداع من عقب منتصف الليل لهذه الليلة، وعلى مدار ساعات يوم غداً، فيما يتبقى على موعد صرف رواتب متقاعدي التأمينات الاجتماعية قرابة 9 أيام من تاريخ اليوم 24 مايو 2022.

موعد رواتب الموظفين

يتبقى يومين أيام على موعد صرف رواتب الموظفين في المملكة وسيكون ذلك بداية من تاريخ 27 وحتى 29 من هذا الشهر على حسب الإيداعات في الحسابات البنكية.

التحقق من تعريف المعاش الفوري برقم الهوية

ضمن الهدمات الإلكتروني المتاحة للمتقاعدين عبر بوابة مؤسسة التقاعد من موقع التأمينات الاجتماعية، خدمة التحقق من التعريف بالمعاش الفوري، وقد أوضحت المؤسسة أن تلك الخدمة تمكن عملاء المؤسسة من طباعة تعريف بالمعاش التقاعدي وكل التفاصيل والبيانات الخاصة بالمتقاعد، بدون الحاجة إلى تسجيل الدخول على موقع الخدمات الإلكترونية