تمويل شخصي بقيمة 5000 ريال سعودي من منصة سلفة ومواعيد الاستحقاق وكيفية التقديم

تزداد عمليات البحث يومياً حول منصة سلفة وتمويلها الشخصي، تمنح منصة سلفة لكافة الأشخاص المتقدمين للحصول على التمويل الشخصي بقيمة 5000 ريال سعودي، بمجرد اتباع خطوات التقديم التي نعرضها لكم من خلال موقع ثقفني، ونعرض من خلال هذا المقال أهم مميزات التي يمكن الحصول عليها بمجرد التقديم، وكيفية الحصول على تمويل شخصي من منصة سلفة في دقائق بسيطة بالخطوات، ويمكن الحصول على هذا التمويل في حوالي 15 دقيقة وهذه مدة بسيطة يمكن من خلالها التقديم واتباع كافة إجراءات الخاصة بتمويل سلفة.

تمويل شخصي 5000 ريال من منصة سلفة:

تعد منصة سلفة الإلكترونية من أهم المنصات الحكومية التي يقوم المؤسسة النقد العربي السعودي بالإشراف عليها واعتماد كافة التمويلات المقدمة من هذه المنصة الحكومية، على أن يتم توافر كافة الشروط التي أشارت إليها منصة سلفة لدى كافة الأشخاص المتقدمين الذين لديهم رغبة في الحصول على التمويل الشخصي، وتصل قيمة التمويل بحد أقصى 5000 ريال سعودي ويمكن الحصول عليها في دقائق قليلة تصل إلى 15 دقيقة، ويتم سداد التمويل على فترات طويلة قد تصل إلى 6 أشهر، ومن خلال هذا المقال نعرض مميزات تمويل منصة سلفة.

مميزات تمويل منصة سلفة:

تتوافق أحكام منصة سلفة مع أحكام الشريعة الإسلامية

يمكن السداد على فترات طويلة وميسرة ومجدولة

له مش ربح تنافسي

إمكانية إيداع التمويل في وقت سريع

شروط التمويل في سلفة

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أن يكون عمر الشخص المتقدم يتراوح بدءً من 23 عام حتى 60 عام ومن أهم الشروط أن يكون الشخص المتقدم مكتمل الأهلية بالإضافة إلى أن من أهم هذه الشروط ان يكون الشخص المتقدم على رأس العمل بشرط أن لا تقل لفترة العمل في حالة كونه تابع إلى خدمة الموظفين في القطاع الحكومي عن ثلاثة أشهر مدة العمل بحد أدنى، وفي حاله كون الشخص المتقدم من الموظفين التابعين للقطاع الخاص يكون عمره 6 أشهر بحد أدنى ضمن أهم هذه الشروط أن يكون الدخل الشهري للشخص المتقدم 5000 ريال سعودي ولا يقل عن ذلك

مواعيد الاستحقاق

يقوم العميل بسداد التمويل على دفعات شهرية متساوية حسب المدة التي يقوم باختيارها بمجرد الضغط على أيقونة طلب التمويل، ومن الجدير بالذكر أن المدة التي يمكن احتسابها بمجرد الحصول على التمويل تبدأ من شهر إلى 6 أشهر بحد أقصى ويتم إصدار الفاتورة الخاصة بالاستحقاق في اليوم الموافق 28 من كل شهر، وبمجرد الموافقة على طلب التمويل بعد يوم 25 من الشهر الجاري يتم إصدار الفاتورة المستحقة في اليوم الموافق 28 من كل شهر.

كيفية التقديم للحصول على تمويل شخصي من منصة سلفة بالخطوات: