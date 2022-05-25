نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض للمتقاعدين بأقل راتب تقاعدي وإعادة التمويل بعد سداد 20% بدون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد انتهاء خدمتهم بشكل رسمي، يبحث عدد من المتقاعدين في المملكة العربية السعودية عن خطوات الحصول على تمويل شخصي للمتقاعدين، حيث يرغب الكثير منهم بعد انتهاء عملهم رسميا لدى الجهات التي يعملون بها، إلى الحصول على تمويل مالي يناسب احتياجاتهم، فسواء كنت ترغب في فتح أي من المشروعات الاستثمارية، أو شراء أسهم في شركات، توفر لك العديد من الجهات التمويلية في المملكة العربية السعودية خدمة الحصول على تمويل شخصي، ويستهدف التمويل فئات المتقاعدين فقط، بما يتناسب مع الراتب التقاعدي، ووفقاً لذلك يستطيع العميل الحصول على التمويل بعد الموافقة من قبل تلك الجهات، ويمكن الحصول على التمويل بأكثر من طريقة، سواء كان ذلك عن طريق زيارة فروع البنوك التي تقوم بإعطائك التمويل، أو عبر الشركات التمويلية المرخصة والمعتمدة من قبل البنك المركزي في المملكة العربية السعودية.

تمويل للمتقاعدين بأقل راتب

احصل على أفضل التمويلات الشخصية للمتقاعدين والذي يوفر لك مبلغ تمويلي يصل حتى مليون ونصف ريال ويبدأ من 50 ألف ريال بأقل راتب وبدون كفيل، قرض للمتقاعدين بأقل راتب تقاعدي، فقط يمكنك التقديم لطلب التمويل بعد استيفائك كافة الشروط المطلوبة وتقديم الأوراق والمستندات اللازمة لذلك، ويجب أن تعرف بأنه سوف تستطيع أن تحصل على التمويل مرة أخرى كإعادة للتمويل بشرط أن تكون قد سددت قيمة 20% من المبلغ الأول، وسوف تحصل على التمويل بدون أي ضمانات، قرض ربات البيوت والموظفات بدون رسوم، وتقم بالسداد على أقساط شهرية مناسبة لراتبك الشهري، ومن أهم مزايا التمويل أنه في حالة الوفاة لا قدر الله سوف يتم سقوط أي من الديون المتراكمة لسداد التمويل، وإذا حصلت على زيادة في راتبك التقاعدي شهريا فسوف تستطيع أن تحصل على تمويل إضافي.

شروط الحصول على التمويل للمتقاعدين

سوف تحصل على التمويل في نفس يوم التقديم إذا كانت جميع الأوراق سليمة ومتوافقة مع المتطلبات، والتمويل متاح للسعوديين فقط بشرط أن يكون الراتب الشهري للمتقاعدين لا يقل عن 3,500 ريال، والعمر يبدأ من 35 عاما حتى 65 عاما، وفترة السداد سوف تكون خمس سنوات وتكون من اختيار العميل، سيارات لمحدودي الدخل بدون مقدم، وهذا التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفور حصولك على التمويل سوف تحصل على نقاط برنامج وااو، وبطاقة صراف آلي، وحساب راتب من خلال البنك السعودي للاستثمار والذي يوفر لك أقوى التمويلات الشخصية لمساعدة جميع الأفراد.

كيفية التقديم لطلب التمويل

قم بالتقديم لطلب التمويل من خلال البنك السعودي للاستثمار والدخول إلى الموقع الإلكتروني وطلب المنتج، أو التوجه إلى أحد الفروع داخل المملكة العربية السعودية وملئ نموذج طلب تمويل المتقاعدين، أو يمكنك الاتصال على رقم خدمة العملاء 8001248000 في أي وقت، كما يمكنك أن تحصل على تمويل للمقيمين ولكن هناك برامج أخرى من خلال البنك.