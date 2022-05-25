نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 50,000 ريال تمويل إمكان إجراءات سهلة بدون كفيل أو بدون تحويل الراتب بالتقسيط في المقال التالي
للمواطن السعودي بالمملكة العربية السعودية يمكن الآن الحصول على تمويل إمكان الراجحي عن طريق إجراءات سهلة وميسرة لجميع العملاء السعوديين بدون الحاجة إلى كفيل غارم كذلك بدون شرط تحويل الراتب الشهري بفترة سداد طويلة الأجل تصل إلى 60 شهر على الأكثر كذلك يمتاز التمويل الشخصي بأنه يتفق بشكل كامل مع معايير الشريعة الإسلامية داخل أراضيها ومتاح الآن التمويل لجميع المواطنين السعوديين عبر الإنترنت لتوفير مطالبهم الشخصية بكل سهولة ويتم التقديم عليه للحصول على تمويل شخصي بموافقة فورية بالتقسيط الشهري المرن بدون كفيل أو ضامن سعودي ولكن يمنح التمويل الشخصي الميسر بعد تطبيق الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على تمويل إمكان التابع إلى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة.
كافة الشروط الأساسية للحصول على تمويل شخصي فوري بالشركة
أتاحت شركة إمكان للتمويل في السعودية الفترة الحالية الحصول على التمويل الشخصي الميسر عبر تطبيق الجوال التابع إلى الشركة بإجراءات سهلة لكافة العملاء الراغبين في طلب التمويل بدون كفيل وبلا تحويل للراتب بفترة سداد مجدولة حتى خمسة سنوات على الأكثر ولكن يتطلب التمويل المُصغر بعض الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة عليه كما يلي بالتفصيل:
- شركة إمكان للتمويل تطلب سجل ائتماني جيد من كافة العملاء لمنح الموافقة الفورية على التمويل الشخصي الميسر.
- تطلب شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره لا يقل عن 25 عام.
- الحد الأقصى للتقديم الإلكتروني حتى عمر 60 عام فقط لا غير بموافقة شركة إمكان للتمويل بالمملكة.
- أتاحت الشركة التقديم الإلكتروني عبر تطبيق إمكان للتمويل بشرط أن يكون المتقدم يمتلك دخل شهري ثابت لا يقل عن 4000 ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل.
كافة المزايا التمويلية التي يقدمها تمويل إمكان الراجحي بالمملكة
- تمويل إمكان الراجحي بدون موافقة الكفيل الغارم حتى مبلغ 50,000 ريال سعودي.
- التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب الشهري بفترة سداد مرنة لكافة العملاء السعوديين.
- كذلك التمويل بالتقسيط الميسر الشهري لمدة 5 سنوات لدى شركة إمكان للتمويل.
- تمويل بموافقة فورية بدون شرط جهة العمل ومتوافق مع معايير الدين الإسلامي بالسعودية.
- التمويل الشخصي الميسر يبدأ من 2000 ريال سعودي حتى 50,000 ريال سعودي عبر شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية.
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