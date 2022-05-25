حالات إنتهاء عقد العمل كما حددتها وزارة الموارد البشرية وحقوق الموظف في المكافأة. حيث تعمل الحكومة السعودية جاهدة من أجل تنظيم جميع القطاعات داخل المملكة العربية السعودية. وذلك من أجل ضمان سير العمل بنظام مما ينتج عنه تحسين الأداء وكذلك زيادة جودة الإنتاج. ولذلك فيعتبر من أهم هذه الأنظمة التي يجب وضع قوانين لها هو نظام العمل. فلذلك نجد أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على وضع قانون يحكم نظام العمل داخل المملكة سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام. ومن أهم ما يتم تنظيم هو الحالات التي يتم بها إنتهاء وتجديد عقود العمل داخل المملكة وهو ما سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بالتحدث عنه. كما سنقوم بعرض حقوق الموظف في الحصول على المكافأة كما حددها نظام العمل السعودي. كما يمكنك التعرف أيضاً على حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الإستقالة 1443 طريقة التقديم وشروط المكافأة السنوية.

حالات إنتهاء عقد العمل كما حددتها وزارة الموارد البشرية

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد قانون يتم به تنظيم سير العمل في مختلف القطاعات. كما قامت الوزارة بتحديد عن طريق الحساب الرسمي الخاص بها عبر تويتر الحالات التي يتم بها إنهاد العقود وتجديدها. ويمكننا عرض أهم هذه الحالات كما يلي:

في حالة إنتهاء المدة التي تم تحديدها في عقد العمل ولم يتم التجديد قبلها.

وفي حالة عقد العمل غير محدد المدة يتم إنهاد العمل من خلال إتفاق كلا الطرفين على الإنتهاء. وكذلك في حالة رغبة أحد الطرفين في إنهاء العقد.

كما يتم إنهاء عقد العمل في حالة وصول سن العامل إلى سن التقاعد.

كما يقع بين هذه الحالات حالة القوة الجبرية التي تقع على المنشأة وتضطر لإغلاق.

حقوق الموظف في الحصول على المكافأة

مكافأة نهاية الخدمة هي عبارة عن مبلغ مالي يتم تقديمه للموظف عند انتهاء مدة عمله بالمنشأة. كما يتم تقديم المكافأة للموظف كما يلي: