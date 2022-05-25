نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصومات مميزة.. عروض التمويل الشخصي الراجحي 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينفرد بنك الراجحي بتقديم مجموعة من افضل عروض التمويل الشخصي الراجحي، وهي تُعد بمثابة عروض تحفيزية تشمل الكثير من الخصومات والمميزات يتم منحها من بنك الراجحي السعودي لكافة العملاء المتقدمين على التمويل الشخصي في البنك، وينفرد بمنح ذلك بنك الراجحي كأحد أكبر بنوك المملكة العربية السعودية كما أنه يعتبر أفضل مصرف التمويلات والقروض.

عروض التمويل الشخصي الراجحي

تمكن بنك الراجحي السعودي من طرح نوعين من التمويل أحدهما يدعي تمويل وطني 1 والآخر تمويل وطني 2، حيث يتم من خلالهما تقديم عروض وخصومات مميزة يمكنك لكافة العملاء الحصول عليها في حال تم التقديم على التمويل الشخصي وذلك عبر مصرف الراجحي المجاني.

وتُعد من أبرز العروض التي يمنحها بنك الراجحي لعملائه هي طرح مائة ألف نقطة هدية، كما أنه قد أفصح البنك عن تقديم 500 ريال سعودي كاش باك وحوالات مجانية تمنح للعملاء بمجرد التقديم للاستفادة من التمويل الشخصي لمدة عام كامل، وتلك العروض يتم طرحها على نوعين التمويل المقدمين من بنك الراجحي.

مميزات التمويل الوطني 1 من بنك الراجحي

صرح بنك الراجحي السعودي عن طرح مجموعة من العروض والمميزات على تمويل وطني 1 والذي يمكن الاستفادة من قبل المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، وتكمن تلك العروض فيما يلي: