موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الدفعة الجديدة sbis.hrsd وأسباب توقفه

تعد مبادرة الضمان الاجتماعي المطور من أهم المساندات المالية التي تطرحها المملكة العربية السعودية للمواطنين السعوديين، ولذلك تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على إدخال العديد من التعديلات عليها وذلك حرصاً على زيادة عدد المستفيدين للعام الجديد وفق الشروط الموضوعة من قبل الوزارة.

شروط الدخول في الضمان الاجتماعي المطور

هناك بعض الشروط الواجب توافرها في الشخاص الراغبين في الانتفاع من الضمان الاجتماعي المطور، وهي:

أولاً: يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية (مواطن سعودي).

ثانياً: يجب أن يكون المتقدم مقيماً بشكل دائم في المملكة العربية السعودية، مع ضرورة عدم إقامته في أي مركز من مراكز الإيواء.

ثالثاً: يشترط ألا يزيد دخل الأسرة عن الحد الأدنى للمعاش، أي يقل دخل رب الأسرة عن 1100 ريال، وكل فرد داخل الأسرة عن 550 ريال سعودي.

رابعاً: يشترط ألا يكون المتقدم ذو أصول ذات قيمة عالية.

خامساً: أن يكون المتقدم حاصل على كافة المتطلبات اللازمة الخاصة بالصحة والتعليم للأبناء.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أن يوم 31 من شهر مايو الجاري هو يوم صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر وهو اليوم الذي يوافق 1 من شهر ذي القعدة لعام 1443، حيث يمكن للمستفيدين من سحب قيمة الضمان الاجتماعي عبر حساباتهم.

لماذا قد يتوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور لعام 1443؟

هناك بعض الحالات يتوقف فيها صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور وهي: