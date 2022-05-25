كيفية التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين وشروط الرخصة المهنية للمعلم 1443 وتفاصيل مراحل الحصول علي الرخصة المهنية للمعلمين وكذلك مواعيد اختبارات الرخصة المهنية كل تلك الأسئلة المهمة التي تشغل بال الكثيرين من العاملين في القطاع التعليمي في المملكة من فئة المعلمين والمعلمات وذلك بعد اشتراط وزارة التعليم السعودية حصول المعلمين علي الرخصة المهنية واجتياز اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين بنجاح.

طريقة التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين 2022

أولا الدخول على نظام الرخصة المهنية للمعلمين.

وبعد ذلك تسجيل الدخول علي الموقع بواسطة حساب المعلم في النفاذ الوطني الموحد.

ثم اختيار الاختبارات والضغط علي تسجيل الاختبار المتاح.

أيضا يجب إدخال البيانات المطلوبة والضغط علي تعديل.

كذلك يجب الاطلاع علي ملاحظات الاختبار والضغط علي خيار متابعة.

ثم اختيار وقت الاختبار وتحديد مكان الاختبار والضغط علي خيار التالي.

وأخيرا دفع رسوم اختبار الرخصة المهنية للمعلمين.

شروط الرخصة المهنية للمعلمين

أولا يجب توفر المؤهل العلمي المطلوب من الجهة المعنية.

كذلك اشتراط استيفاء سنوات الخبرة وفق كل مستوي بناء علي اللائحة المهنية.

أيضا يجب توفر اختبار التربوي العام والاختبار التخصصي ويجب أن يكون ساري الصلاحية بالإضافة للحصول علي الدرجات المطلوبة في كل مستوى.

ثم يجب الا يكون مر اكثر من عام علي اعلان نتيجة اختبارات التربوي والتخصصي.

مراحل الحصول علي الرخصة المهنية للمعلم

اول مرحلة: يجب ان يقوم المعلم بالتقديم في النظام الإلكتروني الرخص المهنية وبعد ذلك تعمل الهيئة علي التحقق من بيانات المهنية والشخصية للمتقدمين.

ثم المرحلة الثانية: في تلك المرحلة يتم تحديد موعد ومكان اختبار التربوي العام والاختبار التخصصي واجرائهم وإعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية.

وبعد ذلك المرحلة الثالثة: يقوم المتقدم بطلب إصدار الرخصة وذلك بناء على المستوى الذي استوفي فيه الشروط بالإضافة لذلك تقوم الهيئة بإصدار الرخصة المهنية للمعلمين.

رابط التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين 1443

يتم تقديم والتسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين بشكل إلكتروني وفق الشروط المكتوبة في المقال وأيضا يجب استيفاء الخطوات المذكورة بالمقال وذلك بالدخول علي رابط التقديم على الرخصة المهنية للمعلمين في موقع نظام اختبار الرخصة المهنية للمعلمين.