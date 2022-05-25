بدأ تسجيل الحيازات الزراعية السجل الزراعي المطور “حصر” ل أكثر من 660 ألف حيازة mewa.sa

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، عن إطلاق مشروح السجل الزراعي المطور “حصر” لتسجيل الحيازة الزراعية، بهدف تحديث قاعدة البيانات لجميع الأنشطة الزراعية والحيوانية والسمكية، في ظل سياسة الرقمنة والتحول الرقمي الذي تتبناه المملكة في جميع قطاعات الدولة، حتى يكون هناك بيان بالتركيبة الزراعية أمام صانع القرار، في ظل أن كل دولة تهدف إلي توفير مستلزماتها من المنتجات الزراعية، الذي يعتبر أمن قومي للدول في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، التي رفعت من أسعار المواد الغذائية حول العالم.

شددت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنها لن تتعامل مع أي شركات، ولن تصدر لها أي تراخيص ببيع وشراء المستلزمات الزراعية إلا بعد عمل سجل زراعي مطور، بداية من 2022/09/01 القادم، بهدف القضاء على ظاهرة التستر التجاري في القطاع الزراعي، وذالك وفق الاستراتيجية الوطنية للزراعة، وحماية ودعم المزارعين والعاملين في المجال الزراعي.

إطلاق مشروع السجل الزراعي المطور "حصر"، الذي يهدف إلى بناء قواعد جيومكانية شاملة، والحفاظ على الموارد الطبيعية. pic.twitter.com/wU7BAy9tJ4 — وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) إطلاق مشروع السجل الزراعي المطور "حصر"، الذي يهدف إلى بناء قواعد جيومكانية شاملة، والحفاظ على الموارد الطبيعية. pic.twitter.com/wU7BAy9tJ4 — وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) May 25, 2022

خطوات أستخراج سجل زراعي

الدخول على الموقع الإلكتروني mewa.gov.sa. تسجيل بيانات الدخول للموقع. تحديد خدمة أستخراج سجل زراعي من الصفحة الرئيسية. قراءة الشروط العامة والأحكام جيداً والموافقة عليها. تسجيل البيانات المطلوبة لاستخراج سجل زراعي. الضغط على حفظ البيانات ثم طباعة الاستمارة.

تسجيل الحيازة الزراعية

المشروع يستهدف 660 ألف و916 حيازة زراعية. العدد الأكبر من الحيازات يوجد في منطقة عسير بعدد 159 ألف و903 حيازة. ثم منطقة جزان بعدد 145 ألف و876 حيازة وفي الترتيب الثالث منطقة مكة المكرمة بعدد 149 ألف و759 حيازة. ثم باقي المناطق بها عدد مكون من 70 ألف 891 حيازة زراعية.

أهداف مشروع السجل الزراعي المطور “حصر”

حصر الأنشطة الزراعية في جميع مناطق المملكة. تنفيذ أعمال المسح الميداني للأنشطة الزراعية والحيوانية. جمع المعلومات وحصرها وتحليلها باستخدام أحدث التقنيات ووضعها أمام صانع القرار. القضاء على المنتجات مجهولة المصدر في الأسواق للوصول للتنمية المستدامة في القطاع الزراعي. تحقيق رؤية المملكة الإستراتيجية في مجال الزراعة والثروة الحيوانية. التكامل بين الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها. التنوع في التركيب ألمحصولي الزراعي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية. الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة. العمل على بناء قواعد جيومكانية شاملة تدعم القطاع الزراعي. رفع الناتج المحلي وتعزيز الاستثمارات الزراعية في المملكة.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

وزارة البيئة من الوزارات الهامة في المملكة ففي ظل المنازعات بين الدول والأوبئة، ظهر بوضوح أهمية أن تكون الدولة تنتج ما تحتاجه من المواد الغذائية لكفاية مواطنيها، لذا تعمل الحكومة السعودية لدعم وزارة البيئة والمياه والزراعة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الهامة والرئيسية.