حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة وطريقة التقديم وأهم شروط المكافأة

حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة 1443. فقد من الممكن أن يمر الموظف الذي يقوم بالعمل في القطاع الخاص بالعديد من الظروف. والتي تجعله مضطرا إلى تقديم الاستقالة من العمل. ويصبح أكثر ما يقلق الموظف هو معرفة ما إذا كان سيحصل على كامل حقوقه أم لا. وأيضا معرفة الإجراءات التي يحتاج إلى القيام بها للمحافظة على تلك الحقوق بعد الاستقالة. ولذا سنقوم اليوم داخل هذا المقال بتوضيح أهم حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد تقديم الاستقالة وكذلك الإجراءات المطلوبة للاستقالة. كما سوف نوضح أهم الشروط المطلوبة للحصول على مكافأة نهاية الخدمة. كما يمكنك التعرف أيضاً على حقوق الموظف السعودي 2022 في مكتب العمل ونظام والعطلات والتأمينات الاجتماعية.

حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة

عندما يشعر الموظف بالرغبة في ترك العمل الذي يعمل به في القطاع الخاص و تقديم استقالته من نفسه فإنه توجد بعض الحقوق التي يجب أن يكون على علم بها.

وتعتبر هذه الحقوق أمر واجب ولا يجب التنازل عنها، وتصرف له في جميع الأحوال والتى يستطيع الموظف التعرف عليها بشكل كامل عن طريق استشارة القسم القانوني في الشركة التابع لها.

ويستلم الموظف شهادة خدمة خاصة به بها مدة عمله في الشركة.

ويجب أن يحصل على الرواتب الباقية له.

ويجب أن يأخذ مقابل مادي لكل الإجازات السنوية.

ويستلم الموظف أيضا مكافأة نهاية الخدمة في حالة إنه ليس خاضع للتأمين الاجتماعي. كما يمكنك التعرف أيضاً على تفاصيل إصدار رخصة عمل 100 ريال

إجراءات التقديم على الاستقالة

هناك العديد من الإجراءات التي ينبغي على الموظف في القطاع الخاص القيام بها عند تقديم الاستقالة وذلك من أجل المحافظة على حقوقه والحصول عليها وهي:

ينبغي علي الموظف أن يقوم بكتابة الاستقالة من خلال النموذج المخصص له ويقدمه إلى مديره بشكل مباشر وذلك للحصول على موافقته.

ينبغي أن يشتمل طلب الاستقالة على اسم الموظف والرقم الوظيفي الخاص به وتاريخ تقديم الاستقالة ويجب أن يقوم الموظف بتوقيع طلب الاستقالة باسمه ثلاثي.

يجب أن يقوم المدير بكتابة رأيه الشخصي على طلب الاستقالة بالموافقة في نفس يوم تقديم الطلب له أو على الأكثر في ثاني يوم، ويتم تقديم هذا الطلب إلى قسم الموارد البشرية.

ويعمل قسم الموارد البشرية بمراجعة طلب الاستقالة المقدم له مع عمل مقابلة مع الموظف لاستقصاء رأيه .

ثم تعمل إدارة الموارد البشرية برفع طلب الاستقالة إلى الإدارة العليا بشكل مباشر حتي يتم الاعتماد.

ثم تعمل إدارة الموارد البشرية نموذج تقوم فيه بإخطار من أصل وصورة.

ويتم تقديمه إلى الموظف للتوقيع عليه بالاستلام ويتم تسليم الصورة إلى القسم التابع له الموظف.

ثم تبدأ إدارة الموارد البشرية بالإجراءات الخاصة لإخلاء طرف الموظف وينبغي تسليم جميع الأدوات والعهد التي معه.

ويتم ذلك عن طريق نموذج يوضح به ترك الخدمة للموظفين وكشف بصرف كل المستحقات. كما يمكنك التعرف أيضاً على معرفة الضمان الاجتماعي الجديد للبنات.

حالات الانتهاء من العمل

هناك مجموعة من الحالات التي يتم بها إنتهاء الموظف من العمل. ويمكننا عرض هذه الحالات كما يلي:

حالة الوفاة سواء كانت حقيقية أو بحكمها

عند بلوغ سن التقاعد

في حالة تقديم الاستقالة

انتهاء المدة المحكومة في العقد

أن يتم الفصل بسبب

حدوث عجز كلي عن أداء العمل

الحكم عليه بعقوبة جنائية

وعند حدوث هذا من حقه الحصول على : الرواتب المتبقية له، شهادة الخدمة التي تخصه، مكافأة نهاية الخدمة في حالة عدم حصوله على التأمين الاجتماعي.

حالات استحقاق الموظف في القطاع الخاص لمكافأة نهاية الخدمة

كما يوجد أيضاً بعض الحالات التي يتم تحديدها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية التي يتم فيها الحصول على مكافأة نهاية الخدمة. ويمكننا ذكر حالات استحقاق الحصول على المكافأة كما يلي:

عند تعرضه للفصل بسبب ظروف إجبارية

وكذلك عندما يكون سبب إنهاء عقد العمل يكون من ناحية صاحب العمل

كما إنه عند إستقالة الموظفة بسبب الإنجاب أو الزواج تستحق مكافأة نهاية الخدمة

إنتهاء مدة عقد العمل.

طلب عودة الموظف إلى العمل بعد الإستقالة

في حالة أن يريد الموظف المستقيل العودة إلى العمل يمكنه القيام بالخطوات التالية: