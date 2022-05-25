نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروع ديار الحرم تملك وحدة سكنية بالتقسيط على 35 سنة في المقال التالي
مشروع ديار الحرم تملك وحدة سكنية بالتقسيط على 35 سنة المقدم من مصرف الراجحي عبارة عن منتج للوحدات السكنية تحت الإنشاء. وهو أحد المنتجات المقدمة كأحد الحلول التمويلية حتى تُمكين عملاء المصرف ومستفيدي برامج الدعم السكني من صندوق التنمية العقارية .
مشروع ديار الحرم الراجحي
مسكنك في قلب الحرم. في الطرف الغربي لمكة المكرمة، يقع ديار الحرم في مسار مكة هو يُشكل وجهة حضرية ذات رؤية تنموية واستثمارية، ونقطة جذب عصرية متعددة الإمكانات والمميزات، وتعد مسار مكة الوجهة النموذجية المتكاملة لتعزيز جودة الحياة في مكة لسكانها، المساحة 1.2 مليون م، والطول 3600 م، بنية تحتية ذكية 4 أنفاق، و206 قطعة استثمارية وعقارية وسكنية، 82 مبنى لشقق سكنية، 58 فندق،5000 موقف سيارة، 367 ألف م2 من شبكات الطرق، 157 ألف منطقة مفتوحة تشمل الحدائق.
مزايا تمويل مشروع ديار الحرم الراجحي
- متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
- يقدم لجميع عملاء المصرف سواء المدعومين أو غير المدعومين.
- مدة تمويل تصل إلى 35 سنة ، و25 سنة لمستفيدي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان / وصندوق التنمية العقارية.
- يوجد إمكانية التمويل إلى ما بعد سن التقاعد حتى عمر 75 سنة و77 سنة للمتقاعدين.
- هامش ربح تنافسي وثابت طوال مدة التمويل.
- يوجد تأجيل أصل القسط لمدة تصل حتى 36 شهر للعملاء المدعومين.
- إمكانية الاستفادة من خاصية القسط المرن.
- معدل نسبة سنوي تنافسي يبدأ من 2.90%.
- بدون رسوم إدارية ورسوم تقييم.
شروط ومعايير الأهلية
- أن يكون العميل سعودي الجنسية.
- أن يكون العميل على رأس العمل في أحد المنشآت إما بالقطاع العام أو القطاع الخاص.
- لابد ألا يقل صافي الدخل الشهري عن 3,000 ريال سعودي.
- لا يشترط تحويل الراتب.
- هذا العرض ساري حتى نفاذ الوحدات.
كيفية التقديم على الوحدات
المصرف خاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي، وتطبق شروط وأحكام مصرف الراجحي، وقواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخار. وإليك مثال توضيحي للتمويل:
- قيمة العقار 500,000. نسبة التمويل إلى القيمة 90%. النسبة ثابتة، معدل النسبة السنوية 3.62%. عدد سنوات الاستحقاق 10 سنوات. نوع السداد أصل المبلغ /الأرباح. مبلغ السداد الشهري 4,958.33. رسوم السداد المُبكر هي أرباح ثلاثة أقساط مستقبلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مشروع ديار الحرم تملك وحدة سكنية بالتقسيط على 35 سنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.