مشروع ديار الحرم تملك وحدة سكنية بالتقسيط على 35 سنة المقدم من مصرف الراجحي عبارة عن منتج للوحدات السكنية تحت الإنشاء. وهو أحد المنتجات المقدمة كأحد الحلول التمويلية حتى تُمكين عملاء المصرف ومستفيدي برامج الدعم السكني من صندوق التنمية العقارية .

مشروع ديار الحرم الراجحي

مسكنك في قلب الحرم. في الطرف الغربي لمكة المكرمة، يقع ديار الحرم في مسار مكة هو يُشكل وجهة حضرية ذات رؤية تنموية واستثمارية، ونقطة جذب عصرية متعددة الإمكانات والمميزات، وتعد مسار مكة الوجهة النموذجية المتكاملة لتعزيز جودة الحياة في مكة لسكانها، المساحة 1.2 مليون م، والطول 3600 م، بنية تحتية ذكية 4 أنفاق، و206 قطعة استثمارية وعقارية وسكنية، 82 مبنى لشقق سكنية، 58 فندق،5000 موقف سيارة، 367 ألف م2 من شبكات الطرق، 157 ألف منطقة مفتوحة تشمل الحدائق.

مزايا تمويل مشروع ديار الحرم الراجحي

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

يقدم لجميع عملاء المصرف سواء المدعومين أو غير المدعومين.

مدة تمويل تصل إلى 35 سنة ، و25 سنة لمستفيدي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان / وصندوق التنمية العقارية.

يوجد إمكانية التمويل إلى ما بعد سن التقاعد حتى عمر 75 سنة و77 سنة للمتقاعدين.

هامش ربح تنافسي وثابت طوال مدة التمويل.

يوجد تأجيل أصل القسط لمدة تصل حتى 36 شهر للعملاء المدعومين.

إمكانية الاستفادة من خاصية القسط المرن.

معدل نسبة سنوي تنافسي يبدأ من 2.90%.

بدون رسوم إدارية ورسوم تقييم.

شروط ومعايير الأهلية

أن يكون العميل سعودي الجنسية.

أن يكون العميل على رأس العمل في أحد المنشآت إما بالقطاع العام أو القطاع الخاص.

لابد ألا يقل صافي الدخل الشهري عن 3,000 ريال سعودي.

لا يشترط تحويل الراتب.

هذا العرض ساري حتى نفاذ الوحدات.

كيفية التقديم على الوحدات

المصرف خاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي، وتطبق شروط وأحكام مصرف الراجحي، وقواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخار. وإليك مثال توضيحي للتمويل: