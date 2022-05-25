نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف الحرس الوطني 1443 sang.gov.sa رجال الثانوية العامة فما فوقها 230 وظيفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم وظائف الحرس الوطني للرجال، من أهم الروابط التي يتم البحث عنها الآن، بالتزامن مع إعلان وزارة الحرس الوطني، عن حالتها لتعين شباب من حملة الشهادة الثانوية العامة فما فوقها، للعمل في عدة مدن بالمملكة، وحددت الوزارة الضوابط العامة والشروط المطلوبة في الراغبين للتسجيل، وهو ما سنقدمه لكم من خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني، وسنشرح طريقة التسجيل في الوظائف المعلن عنها فكونوا معنا.

كما هو معروف فأن بوابة التوظيف بالحرس الوطني، وهي الجهة الرسمية للتقديم في وظائف الشئون الصحية، والبالغ عددها 230 وظيفة متنوعة طبية، هندسية، إدارية، ويجب عند التسجيل للوظائف إرفاق المستندات المطلوبة للتدقيق والمراجعة، ويجب أن تكون البيانات المسجلة صحيحة ومطابقة لبيانات الجهات ذات الشأن، حتى لا يتم أستبعاد الطلب وفيما يلي طريقة التسجيل الإلكتروني على الوظائف.

رابط تقديم وظائف الحرس الوطني

الدخول على موقع وزارة الحرس الوطني للتوظيف jops.sing.gov.sa. تسجيل البيانات المطلوبة للدخول”رقم الهوية، تاريخ الميلاد”. النقر على وظائف الحرس الوطني ثم الدخول على الوظيفة التي تتناسب مع مؤهلك العلمي. ملء بيانات التسجيل المطلوبة للتقديم على الوظيفة ويجب أن تكون بيانات صحيحة. النقر على حفظ البيانات ثم إرسال الطلب وطباعة أستمارة التسجيل لتقديمها عند المراجعة.

موعد التسجيل في الوظائف

التقديم متاح بداية من اليوم الأربعاء الموافق 2022/05/25، ولم يتحدد موعد نهاية التسجيل على الوظائف حتى الآن، في حال حدث تحديث للوظائف سنقوم بتحديث المقال بموعد نهاية التقديم.

الشروط العامة للتسجيل بالوظائف

يجب أن يكون المتقدم للوظائف سعودي الجنسية.

الحصول على المؤهل العلمي المطلوب ومعادلته من وزارة التعليم في حال كان من خارج المملكة.

شرط حسن السير والسلوك ولا يكون محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة.

إجتياز كافة مراحل الاختبارات المقررة والمقابلات الشخصية.

عدم العمل في أي وظيفة أخرى ولا يكون كان يعمل في وظيفة عسكرية وتم فصله منها لأي سبب.

أماكن العمل لوظائف الشئون الصحية بالحرس الوطني.

الرياض.

الدمام.

جدة.

المدينة المنورة.

الوظائف المتاحة في الحرس الوطني

“أخصائي أول تشغيل بيئي، محلل تطبيقات أوراكل، مطور تطبيقات أول، مطور أول دوت نت، مهندس بيانات، عالم بيانات، مطور تطبيقات أوراكل، مهندس أول الأمن السبراني، أخصائي أول البنية التحتية، كبير أخصائي التشغيل البيئي، مطور ذكاء أصطناعي، أخصائي شبكات أول، مساعد إداري رابع، أمين صندوق ثالث، مدير الموارد البشرية، صيدلي سريري، ممثل خدمة مرضى، وظائف طبية، وظائف مرضى”.