حجز تذاكر حديقة ووتر سبلاش بارك الرياض لنزهة عائلية ممتعة

حجز تذاكر حديقة ووتر سبلاش بارك الرياض ، تمتاز الرياض بأنها تحتوي على العديد من الحدائق والمتنزهات وعلى رأس تلك الحدائق حديقة ووتر سبلاش بارك، والتي تتمتع بمميزات كثيرة تجذب السياح لها والأشخاص من مختلف الجنسيات، ونجد الحديقة تحتوي على اكوا بارك كبيرة وملاهي بخلاف المطاعم والمساحات الخضراء كما أن سعر تذكرة الدخول مناسب للجميع إلى جانب أن حجز التذاكر يسهل من خلال الانترنت.

حديقة ووتر سبلاش بارك الرياض

تتمتع حديقة ووتر سبلاش بارك الرياض بوجود الكثير من الأنشطة الممتعة التي تجعلها نزهة جميلة لأفراد العائلة بالكامل إذ أنها تحتوي على ملاهي أطفال واكوا بارك للكبار، وهي من أشهر الحدائق المائية في الرياض وبالتالي فهي ذات شهرة كبيرة في المملكة العربية السعودية، تحتوي الملاهي على حمامات سباحة لمختلف الأعمار إذ أنها بها أكثر من حمام سباحة احدهم للكبار وأخر خاص بالأطفال وهناك أيضا حمام سباحة خاص بالسيدات فقط، هذا إلى جانب المساحات الواسعة التي تمكن العائلات من المقابلات والتمتع بتبادل الأحاديث الممتعة مع وجود مطاعم مختلفة تقدم أكلات ذات جودة عالية، وبالتالي فهي مكان ممتع يجمع بين المرح والسعادة.

أنشطة حديقة ووتر سبلاش الرياض

تتعدد الأنشطة الترفيهية الموجودة في حديقة ووتر سبلاش الرياض المتميزة إذ أنها تحتوي على أماكن مخصصة للأطفال يمارسون فيها اللعب ويقومون بممارسة نشاط السباحة نظرا لوجود ملاهي مائية مخصصة لهم، إلى جانب وجود ملاهي كبيرة للاستمتاع على مدار الوقت، ويسهل حجز تذاكر ووتر سبلاش الرياض عبر الموقع الالكتروني إذ يمكن للمواطن الدخول إلى الموقع وتسجل البيانات وحجز عدد التذاكر المراد حجزها وتحديد عدد تذاكر الأطفال والكبار إذ يختلف السعر بينهما، كما أنه من الجيد إتاحة أكثر من وسيلة دفع وهذا يسهل على العملاء الحجز عبر الانترنت.

سعر تذاكر حديقة ووتر سبلاش الرياض

تقدم الحديقة مميزات رائعة للمواطنين من الجنسيات المختلفة كما يوجد فنادق قريبة من الحديقة لكي تسمح للسياح الإقامة بها، ومن الجدير بالذكر أن سعر تذكرة الكبار 20 ريال سعودي بينما تذكرة الأطفال فإن سعرها 35 ريال سعودي وهذا السعر يتضمن الألعاب المائية الخاصة بالطفل، ومن الجدير بالذكر أن الحديقة لها مواعيد محددة فهي تبدأ منذ الثانية ظهرا وحتى الثانية عشر منتصف الليل، مما يتيح للأسرة الاستمتاع بوقت كبير واستخدام حمامات السباحة في الوقت المخصص لها كما أن المطاعم لها أسعار مميزة وتوفر مختلف الوجبات الخفيفة والمشروبات الرائعة.