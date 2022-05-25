نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقابلات الشخصية في الشؤون الصحية بالحرس الوطني في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني السعودي عن دعوة المتقدمين والمتقدمات للوظائف الخاصة بالصيانة والتشغيل ، والمقبولة طلبتاهم للتقدم إلي المقابلة الشخصية ، ومن المقرر إقامة المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات في مركز أحد الثقافي الترفيهي بمدينة الملك عبدالعزيز السكنية في خشم العان ، ويبدأ التقدم اعتباراً من من يوم الأحد بتاريخ 12 – 2 – 1443 هـ ، ونوهت الوزرة عن ضرورة التزام المرشحين والمرشحات بالإجراءات الوقائية والقواعد الاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا كوفيد 19 ، ومن خلال مقالنا اليوم نتعرف علي الشروط والضوابط المتبعة عند اجراء المقابلات الشخصية في الشؤون الصحية بالحرس الوطني ، و اجتياز المقابلة الشخصية وامتحان اللغة الإنجليزية ، ومن خلال موقعنا ثقفني يمكنكم التعرف علي اشتراطات وطريقة التقديم علي وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني السعودي.

اشتراطات وضوابط المقابلات الشخصية في الشؤون الصحية بالحرس الوطني

تعلن الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني المرشحين والمرشحات عن الضوابط التالية والواجب اتباعها عند اجراء اجتياز المقابلة الشخصية و إجراء المطابقة والمقابلة الشخصية وهي :

ضرورة إحضار أصل الهوية الوطنية للمتقدم / المتقدمة ، مع صورة ضوئية منها.

إحضار عدد 3 صور شخصية للمتقدم / المتقدمة.

الالتزام بالمواعيد المحددة للمقابلات الشخصية ، علي أن يتم استبعاد من لم يلتزم بالحضور.

يجب إحضار أصل وثيقة التخرج وصورة ضوئية منها ، ويكون التقدير العام والنسبة المئوية موضحتين أو المعدل التراكمي.

طابعة أو بيان اشتراك صادر من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحالة اشتراك المتقدم / المتقدمة من عدمه.

مشهد من الخبرات العملية للمتقدم / المتقدمة.

شهادة معادلة المؤهل من وزارة التعليم العالي للحاصلين علي مؤهل من خارج المملكة مع بيان طريقة احتساب المعدل.

توفير السجل الاكاديمي للمتقدمين ونسخة منه.

التواجد بمقر اللجنة والمقابلة الشخصية بالساعة 8:30 صباحاً.

التأكد من مطابقة البيانات الموفرة مع البيانات المقدمة سلفاً لتجنب استبعاد المتقدم / المتقدمة.

وتدور أسئلة المقابلة في المهارات الشخصية وبعض الخبرات المتعلقة بالوظيفة المتقدم لها المرشح أو المرشحة ، و إجتياز المقابلة الشخصية وامتحان اللغة الإنجليزية واللياقة الطبية.

مواعيد المقابلات بأرقام الطلب والهوية

الجداول التالية توضح بيان بأرقام طلبات الترشح وأرقام الهوية ومواعيد إجراء المقابلات اعتباراً من الأحد 12 – 2 – 1443 هـ وحتي الاثنين 20 – 2 – 1443 هـ ، ويرجي الالتزام بها كما وردت بالموقع الرسمي للوزارة :

ويمكن للمتقدمين التعرف علي مزيد من المعلومات والتساؤلات بالاتصال علي الشؤون الصحية في الحرس الوطني بالرقم 0112525300 – تحولية 23415 أو 23379 ، كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي : [email protected] ، وللوصول إلي مقر لجنة المقابلات يمكن البحث عن طريق خرائط جوجل باسم مركز أحد الثقافي الترفيهي في خشم العان أو استخدام مسح الـ كيو أر كود التالي QR Code :

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