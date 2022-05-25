رابط نتائج اختبارات القدرات العامة عبر موقع قياس الفترة الثانية

يقوم الكثير من الناس بالبحث عن رابط اختبارات القدرات العامة، وذلك يدور البحث حول معرفة مواعيد نشر النتائج وكيف يتم التقديم للاختبار، حيث بدأت مواعيد اختبار القدرات العامة للفترة الثانية خلال يوم الاربعاء وهو الموافق ستة من شهر إبريل 2022 وذلك تم من خلال ثلاثة وثمانية مقر طلابياً وأيضا 88 حياً طلابيا وذلك في جميع مناطق المملكة والمدن المختلفة، وتقوم المملكة بالسعي حول الإجراءات الاحترازية من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت هيئة تقويم التدريب والتعليم أنه سيكون موعد القدرات العامة يوم الخميس الموافق 26 من شهر مايو 2022، ويكون الاستفسار ومعرفة المعلومات عن طريق الرابط إلكترونيا، وتعد هذه الاختبارات مهمة حيث تعمل على ترتيب عمليات التقويم وتعمل كذلك على وضع القواعد والمعايير، وتم عمل هذه الاختبارات من أجل رفع كفاءة التعليم وكذلك الاستفادة من الشخصيات المتميزة في المملكة.

كيفية معرفة نتائج اختبارات القدرات العامة

يتم الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني للمركز الوطني للقياس.

ثم تقوم بتسجيل البيانات المطلوبة مثل الرقم السري ورقم القيد المدني.

ثم تقوم بالضغط على مربع إثبات أنك لست روبوت.

ثم تقوم بالضغط على زر تسجيل الدخول للموقع.

قم بالدخول إلى النتائج.

ثم قم بتحديد نوع الاختبار المراد دخوله.

ثم اضغط على زر البحث.

عندها سيتم عرض النتائج الصحيحة للاختبار.

ثم اضغط على كلمة تفاصيل وذلك لمعرفة تفاصيل أكثر عن نتيجة الاختبار.

سوف يتم ظهور تفاصيل أكثر عنها وطريقة عن كيفية حساب الدرجات.

اختبارات القدرات العامة

تقوم هيئة التقويم للتعليم والتدريب بتقديم أحد أهم الأختبارات وذلك تضامنا مع مركز كيا، حيث تعمل المملكة السعودية على الاهتمام بطلابها واختيار من هم متميزين منهم في مختلف المجالات وذلك للاستفادة منهم في الدولة وخدمتها، حيث يقوم هذا الاختبار على قياس القدرة التحليلية وكذلك الاستدلالية، وتقوم أيضا بإختبار القدرات العامة، وتقوم بحل جميع المشكلات كالقراءة والمشاكل الرياضية وإدارة السياق المنطقي، ويتم الإعلان عن التسجيل وعن ظهور نتائج الإختبارات من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني لمركز القياس، ومن أهمية هذه الاختبارات أنها تقوم بتأهيل الأفراد من أجل الالتحاق بالكليات أو القبول في وظائف جيدة.