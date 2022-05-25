نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متي صرف الدعم السكني في السعودية 2022 شهر شوال وشروط استحقاق خدمة الدعم السكني السعودي 2022م في المقال التالي
يعد موعد صرف الدعم السكني الخاص بشهر شوال الجاري لعام 2022م في المملكة العربية السعودية من أكثر الموضوعات تساؤلًا داخل المملكة في هذه الفترة، حيث أننا في نهاية شهر مايو لعامنا الجاري واقترب ميعاد صرف الدعم السكني ولذلك يزداد التساؤل بشأنه، حيث قامت وزارة الإسكان السعودية بعمل خدمة الدعم السكني لبعض المواطنين الغير مالكين لأي عقار سكني ولكن وفقًا لشروط ومعايير معينة يتم من خلالها تحديد الفئات الأكثر استحقاقًا للدعم السكني.
موعد صرف الدعم السكني مايو 2022م في السعودية
أعلنت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ومن خلال بعض المصادر أنه من المفترض أن يتم بدء صرف الدعم السكني السعودي بداية من يوم الثلاثاء الموافق الرابع والعشرين من شهر مايو 2022م والذي يوافق في التقويم الهجري يوم الثالث والعشرين من شهر شوال 1443هـ ويستمر حتى نهاية الشهر.
شروط استحقاق خدمة الدعم السكني السعودي 2022م
حددت وزارة الإسكان بعض شروط استحقاق الدعم السكني والتي تتمثل فيما يلي:-
- يجب أن تكون جنسية المواطن هي الجنسية السعودية وهذا أكبر وأهم شروط حصول الشخص على الدعم السكني.
- يشترط أيضًا أن يكون المواطن مقيم بشكل كامل داخل المملكة العربية السعودية وخاصة في الوقت الذي قام بتقديم الطلب فيه.
- وأيضًا يجب ألا يتعدى عمر المواطن السعودي المتقدم عن خمسة وعشرين عامًا فيما أقل ولكن لا أكثر.
- كما يجب ألا يكون الشخص الحاصل على خدمة الدعم السكني قد امتلك عقار سكني أو وحدة خاصة به خلال الخمس سنوات الماضية.
- دخل المواطن السعودي المتقدم يجب ألا يزيد عن الحد الأدنى الخاص بالدعم السكني ومعه شهادة تثبت ذلك ومدّعمة من مقر عمله.
- في حالة وفاة رب الأسرة الذي يعولها فيمكن لأبناء الشخص المتوفى أن يقدموا على طلب الحصول على الدعم السكني ومعهم شخص ينوب عنهم بسبب غياب رب الأسرة في هذه الحالة.
- يمكن للمرأة الأرملة والمطلقة التي لها أبناء من أب سعودي وليس لديهم مقر سكن خاص بها أن تقدم على خدمة الدعم السكني ولهما أولوية كبيرة من غيرها.
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