متي صرف الدعم السكني في السعودية 2022 شهر شوال وشروط استحقاق خدمة الدعم السكني السعودي 2022م

يعد موعد صرف الدعم السكني الخاص بشهر شوال الجاري لعام 2022م في المملكة العربية السعودية من أكثر الموضوعات تساؤلًا داخل المملكة في هذه الفترة، حيث أننا في نهاية شهر مايو لعامنا الجاري واقترب ميعاد صرف الدعم السكني ولذلك يزداد التساؤل بشأنه، حيث قامت وزارة الإسكان السعودية بعمل خدمة الدعم السكني لبعض المواطنين الغير مالكين لأي عقار سكني ولكن وفقًا لشروط ومعايير معينة يتم من خلالها تحديد الفئات الأكثر استحقاقًا للدعم السكني.

موعد صرف الدعم السكني مايو 2022م في السعودية

أعلنت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ومن خلال بعض المصادر أنه من المفترض أن يتم بدء صرف الدعم السكني السعودي بداية من يوم الثلاثاء الموافق الرابع والعشرين من شهر مايو 2022م والذي يوافق في التقويم الهجري يوم الثالث والعشرين من شهر شوال 1443هـ ويستمر حتى نهاية الشهر.

شروط استحقاق خدمة الدعم السكني السعودي 2022م

حددت وزارة الإسكان بعض شروط استحقاق الدعم السكني والتي تتمثل فيما يلي:-