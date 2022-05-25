طلب منحة أرض من الديوان الملكي مساعدات خيريه للمحتاجين والارامل والمطلقات في السعودية

طلب منحة أرض من الديوان الملكي مساعدات خيريه للمحتاجين يبحث بعض الأشخاص عن طريقة تقديم طلب منحة أرض من الديوان الملكي السعودي، فالديوان الملكي في المملكة العربية السعودية يقوم بتقديم العديد من الخدمات التي تساعد الكثير من المواطنين المحتاجين من تلبية بعض احتياجاتهم إما بالحصول على قطعة أرض سكنية أو بالحصول على المال وسداد الديون وغيرها من الخدمات والإعانات، وحدد الديوان بعض الشروط التي يجب توافرها في المواطن كي يكون مستحقًا للحصول على أرض مجانية من الديوان وسنقوم بتوضيحها فيما يلي.

طريقة تقديم طلب منحة أرض من الديوان الملكي

اذهب مباشرة على رابط الموقع الرسمي الإلكتروني سكني في المملكة العربية السعودية على رابط .

بعد ذلك انقر على زر “الخدمات الإلكترونية” واختر منها “الخدمة السكنية”.

من “الخدمة السكنية” يتم عرض صفحة قم بملء كل البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح ودقيق.

ثم قم بالنقر على أيقونة “تسجيل الدخول” واكتب كل المعلومات الشخصية الخاصة بك وانقر بعدها على “منح الأراضي المجانية”.

ارفق بياناتك بكل الأوراق والمستندات المطلوبة التي تدعم بياناتك ثم انقر على أيقونة “حفظ الطلب”.

إذا كانت بياناتك صحيحة وكل شروط الاستحقاق متوفرة بك سيتم إرسال رسالة على هاتفك أو بريدك الإلكتروني تفيد قبول طلبك.

وفي حالة الرفض أيضًا سيتم إعلامك والاعتذار لك مع إمكانية التقديم مرة أخرى بشكل صحيح.

نموذج تقديم طلب منحة أرض سكنية من الديوان

قم ببدء خطابك بكتابة “بسم الله الرحمن الرحيم” ثم ألف تحية الإسلام على كل العاملين في الديوان وعلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

بعد ذلك اعرض مشكلتك وطلبك واسرد أسبابك التي اضطرتك إلى اللجوء إلى الديوان لطلب مساعدة مالية منه وأرفق الأوراق التي تدعم أسبابك وتزيد صحتها.

منه وأرفق الأوراق التي تدعم أسبابك وتزيد صحتها. وفي النهاية قم بكتابة اسمك رباعيًا وعنوانك الحالي ورقم هاتفك المحمول وكذلك رقم الهوية الوطنية الخاصة بك.

اشكر العاملين في الديوان والملك على تقديم مثل تلك الخدمات الرائعة للمحتاجين.

كيفية التواصل مع الديوان الملكي السعودي 1443هـ

يمكنكم الاتصال على مكتب الديوان الملكي السعودي على رقم 8004000000 من داخل المملكة العربية السعودية أو على رقم 920030003 من خارجها.