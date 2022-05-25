نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط طلب الزيارة العائلية للسعودية والرسوم الجديدة المطلوبة 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة رسوم الزيارة العائلية للسعودية من أبرز المواضيع التي يبحث عن إجابتها الكثيرين من الراغبين فى أداء زيارة عائلية لأحد أقاربهم في المملكة العربية السعودية، بالإضافة للبحث عن شروط الزيارة والتفاصيل الأخرى الخاصة بالزيارات العائلية تلك التي سنقوم بتوضيحها لكم من خلال هذا المقال.
رسوم الزيارات العائلية في السعودية 2022
تختلف الرسوم المطلوبة في الزيارات العائلية وذلك على حسب الفترة الزمنية الخاصة بالزيارة، ولذلك سنقوم بتوضيح الرسوم المطلوبة للزيارة العائلية للمرة الأولي والمدة الخاصة بها:
- 2000 ريال سعودية رسوم الزيارة العائلية التي تتراوح مدتها من 14 يوم وحتى 90 يوم.
- 3000 ريال سعودي رسوم الزيارة العائلية لمدة ستة أشهر.
- 5000 ريال سعودي رسوم الزيارة العائلية لمدة 12 شهر.
- 8000 ريال سعودي رسوم الزيارة العائلية لمدة 24 شهر.
طريقة وخطوات سداد رسوم الزيارة العائلية
لتسديد رسوم الزيارات العائلية يجب اتباع الخطوات التالية:
- زيارة المنصة الإلكترونية إنجاز.
- تسجيل الدخول.
- اختيار خدمة الأفراد والضغط عليها.
- الضغط على الحصول على تأشيرة زيارة عائلية.
- تسجيل البيانات المطلوبة.
- اختيار وسيلة الدفع ومتابعة الخطوات.
- وفي النهاية يجب طباعة إيصال دفع رسوم الزيارة العائلية والاحتفاظ به.
شروط الموافقة على الزيارة العائلية للملكة العربية السعودية
هناك بعض الشروط والضوابط التي أوضحتها وزارة الخارجية السعودية وأكدت على توافرها للموافقة على طلب الزيارة العائلية وتتمثل في:
- أن تكون إقامة المتقدم على طلب الزيارة العائلية سارية المفعول.
- دفع الرسوم المحددة والخاصة بفترة الزيارة المرغوب فيها.
- كتابة البيانات المطلوبة في طلب الزيارة العائلية بشكل صحيح ودقيق.
- أن تكون الزيارة لأصحاب القرابة من الدرجة الأولي.
- تقديم نموذج تأشيرة زيارة عائلية مختوم من جهة العمل أو الغرفة التجارية.
الرسوم المطلوبة لتمديد فترة الزيارة العائلية
أوضحت وزارة الخارجية السعودية أن تمديد فترة الزيارة العائلية متاح ولكن ذلك ما يكون بمقابل مادي، وهو 100 ريال سعودي لمدة يومين فقط.
خطوات الاستعلام عن تأشيرة الزيارة العائلية للسعودية 2022
- أولاً التوجه لمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية.
- الضغط على زر الاستعلام.
- اختيار طلب مقدم بوزارة الخارجية السعودية والضغط عليها.
- تسجيل رقم السجل ورقم الطلب.
- كتابة كود التحقق الظاهر أمامك.
- الضغط على زر الاستعلام.
- والآن سوف تظهر أمامك حالة طلب الزيارة العائلية المقدمة للوزارة.
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