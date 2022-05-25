نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وموعد نزول دفعة مايو sbis.hrsd وشروط الضمان في المقال التالي
خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي حيث يعد الضمان الاجتماعي المطور من أهم البرامج التي تهتم به المملكة العربية السعودية، كما أنه يقوم بتقديم دعم مادي للأسر المحتاجة والأشد احتياجا، والمستفيدين الحاليين من الضمان الاجتماعي ينتظرون موعد صرف دفعة شهر مايو، بالإضافة إلى ذلك يقوم العديد من المستحقين بالتسجيل في الضمان الاجتماعي حتى يتم إعانتهم على الظروف الصعبة التي يمر بها الكثير من المواطنين.
موعد نزول الضمان الاجتماعي لشهر مايو 2022
تم الإعلان من قبل الضمان الاجتماعي المطور أن موعد نزول دفعة شهر مايو سوف يكون يوم الثلاثاء الموافق 31/5/2022، وهذا يوافق هجريا يوم 1/11/1443 حيث يتم نزول الدفعة في جميع الحسابات المصرفية للمستفيدين من الضمان، ومن جانب آخر يقوم البرنامج بتطوير الكثير من الخدمات المختلفة وهذا تسهيلا لجميع المواطنين حتى يتم تسجيلهم في، وهذا بعد أن يتم تتوافر لديهم جميع الشروط والضوابط التي تم الإعلان عنها من قبل البرنامج.
خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الخطوات التي يجب اتباعها من أجل في الضمان الاجتماعي المطور، وهي كالآتي:
- تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- ومنها يتم تحديد الخدمات الإلكترونية.
- ثم اختيار مستخدم جديد.
- كتابة البيانات التي يطلبها الموقع منك في المكان المخصص لها.
- الضغط على حفظ البيانات.
- القيام بالتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، ومن ثم يتم إرسال رسالة نصية والقيام بتفعيل التطبيق.
شروط الالتحاق بالضمان الاجتماعي المطور
يوجد بعض الشروط والضوابط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حتى يتم الالتحاق بالضمان الاجتماعي المطور، وهى كما يلي:
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو يكون متزوجا زوجة سعودية من المملكة العربية السعودية أو أبناء الأرملة الأجنبية المتزوجة من زوج أجنبي، وذلك مع استثناء المعوقين والأيتام.
- أن لا يزيد دخل المتقاعد عن 1100 لعائل الأسرة و550 للتابعين.
- يجب على المتقدمين للاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور أن لا يكون لديهم ملكية عالية القيمة.
- كما يجب على المتقدم تحديث البيانات باستمرار حتى لا يتوقف الدخل.
- تحديث البيانات بانتظام عند حدوث أي جديد في البيانات.
- تسجيل البيانات بعد التأكد من صحتها حتى لا يتوقف الضمان.
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