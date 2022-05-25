نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف جامعة بيشة للأكاديميين 1443 هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت إدارة القبول والتسجيل في جامعة بيشة بالمملكة العربية السعودية عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، عن فتح باب القبول والتسجيل علي مجموعة من الوظائف للسعوديين فقط ، وقد أعلنت عن حاجتها لشغل مجموعة من الوظائف الأكاديمية الشاغرة و المشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي 1443-1444 هـ ، ويمكن الاطلاع علي الوظائف المتاحة والتسجيل عليها وفق الشروط والضوابط الخاصة بالتقديم علي وظائف جامعة بيشة للأكاديميين 1443 هـ ، عبر الرابط الخاص بالتقديم https://jobs.ub.edu.sa ، ومن خلال فقرات مقالنا نستعرض لكم خطوات التقديم والشروط اللازمة للاماكن الشاغرة في جامعة بيشة ، وبيان الوظائف المتاحة في جامعة بيشة للعام الجديد عن طريق موقعنا ثقفني.

وظائف جامعة بيشة للأكاديميين 1443 هـ

من خلال رابط صفحة الوظائف علي موقعها الإلكتروني أعلنت جامعة بيشة ، عن حاجتها لشغل عدد وظائف اكاديمية للجنسين في جامعة بيشة للعام الدراسي 1443/1444 هـ

يجب أن يكون المتقدمين من الرجال والنساء السعوديين من الكفاءات الوطنية المؤهلة.

مرحلة التقديم من تاريخ يوم الثلاثاء 23 / 10 / 1443 هـ الموافق 24 / 5 / 2022 م.

ينتهي التقديم علي شواغر جامعة بيشة يوم الإثنين 29 / 10 / 1443 هـ والموافق 30 / 5 / 2022 م.

ويجب الالتزام بالضوابط والشروط التي سنتعرف عليها بالفقرات التالية مع طريقة التقديم.

الوظائف المتاحة هي ” أستاذ مساعد ، أستاذ مشارك ، أستاذ ، محاضر “.

شروط التقديم في وظائف جامعة بيشة 1443 هـ

يجب علي المتقدمين لشغل وظائف الشاغرة بجامعة بيشة توافر الشروط التالية :

أولاً شروط الوظائف الأكاديمية ” أستاذ مساعد ، أستاذ مشارك ، أستاذ ” : المتقدم الأكاديمي أو المتقدمة من الجنسية السعودية فقط. حصول المتقدمين علي شهادة الدكتوراه وقرار الترقية ” أستاذ / أستاذ مشارك ” من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها. تخصص الدكتوراه امتداد لتخصصي البكالوريوس والماجستير. الحصول علي الدرجة العلمية بالحضور الكامل مع الاقامة في بلد الدراسة الانتظام وليس الانتساب أو التعليم عن بعد. ترفق شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والفنية. تخطي المقابلة الشخصية والاختبارات ان وجدت. يتاح التقدم لوظيفة واحدة فقط. لا ينظر في الطلبات الغير مكتملة وغير مستوفية الشروط. تطبق شروط وضوابط التعيين وفق المادة 15 من لائحة تنظيم أعضاء هيئة التدريس السعوديين. تقديم إثبات القدرة علي التدريس بالإنجليزية إن كان خريج جامعة لغة دراستها غير الإنجليزية. شهادة TOEFL بمعدل 550 علي الأقل أو IELTS بمعدل 6.5 لمتقدمي أقسام اللغة الإنجليزية. كذلك تقدم شهادة TOEFL بمعدل 500 علي الأقل أو IELTS بمعدل 6 لمتقدمي البرامج الأخرى باللغة الإنجليزية مثل التخصصات الصحية والعلوم الإدارية والهندسة وغيرها.

” أستاذ مساعد ، أستاذ مشارك ، أستاذ ” :

الشروط العامة لوظيف محاضر بجامعة بيشة

تعلن جامعة بيشة عن طلب عدد من وظيفة محاضر بمقر الكلية التطبيقية وفق الشروط التالية :

الوظيفة للسعوديين فقط. تقدير المتقدم جيد جدا علي الأقل في البكالوريوس والماجستير. الحصول علي الدرجة العلمية بالحضور الكامل مع الاقامة في بلد الدراسة الانتظام وليس الانتساب أو التعليم عن بعد. اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات ان وجدت. تقديم إثبات القدرة علي التدريس بالإنجليزية إن كان خريج جامعة لغة دراستها غير الإنجليزية بشهادة TOEFL بمعدل 500 علي الأقل أو IELTS بمعدل 6 .

طريقة التقديم في شواغر جامعة بيشة

يمكن التقديم علي الوظائف الشاغرة بجامعة بيشة باتباع الخطوات التالية :

الدخول علي رابط التقديم من موقع جامعة بيشة. الضغط علي أيقونة تسجيل الدخول إن كان لديك حاسب. إن لم يكن لك حساب تقوم بالتسجيل ثم تدخل مرة أخري وتضغط علي شروط تقديم الوظائف الأكاديمية. سيتمك تحميل الإعلان ومرفق الشروط. تقرأ الشروط كما قدمناها بالفقرات السابقة بعناية. تختار وظيفة واحدة فقط تناسب مؤهلاتك وشهاداتك. تضغط تقديم علي الوظيفة الملائمة لك. تقوم بإرفاق كافة المستندات المطلوبة.

سيتم التواصل مع المرشحين النهائيين للوظائف لإجراء مقابلة شخصية وبعض الاختبارات إن وجدت.

ضوابط عامة للتقديم علي وظائف جامعة بيشة

التقديم ليس بالضرورة ترشيح نهائي.

يجب الاطلاع علي قائمة الوظائف جيدا وتحديد التخصص والدرجة المناسبة وفق المؤهلات.

تقوم الكلية المختصة بتبليغ المرشحين لإجراء المقابلة الشخصية.

يلغي الطلب تلقائيا عند التقدم لأكثر من وظيفة أو تقديم أو بيانات ومعلومات غير صحيحة.

ومؤخراً طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة مجموعة من الوظائف للسعوديين يمكن التقديم عليها من خلال موقعنا ثقفني.