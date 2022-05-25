نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم يأخذ قرض العمل الحر وينزل وطريقة التقديم والشروط بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم يأخذ قرض العمل الحر وينزل ؛ يبحث الكثير من المواطنين الذين قاموا بتقديم التسجيل في قرض العمل الحر الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن موعد نزول قرض العمل الحر وذلك ما سوف نقوم بالتعرف عليه من خلال مقالنا هذا كما أننا سوف نقوم بتوضيح بعض الأمور التي تخص هذا الموضوع عبر ثقفني.

كم يأخذ قرض العمل الحر وينزل ؟

يبحث الكثير من المواطنيين الذين قاموا بالتسجيل في قرض العمل الحر الذي يقوم بنك التنمية الاجتماعية بتقديمة عن المدة التي يأخذها البنك حتى يتم نزول القرض حيث أن بنك التنمية الاجتماعية لم يقوم بتحديد مدة معينة لنزول القرض ولاكن عندما يكون الشخص المتقدم مستوفاة لكافة الشروط للحصول على القرض فياخد مدة حوالي أسبوعين حتى تتم الموافقة على نزول القرض وبعد ذلك يتم البدء في الإجراءات الخاصة ب القرض.

شروط قرض العمل الحر للعاطلين

لقد قام بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بوضع بعض الشروط والأحكام التي يجب مراعاتها عند الرغبة في الحصول على قرض العمل الحر للعاطلين وكذلك شروط قرض العمل الحر للنساء العاطلات ولقد جاءت هذه الشروط على النحو التالي:

يجب ألا يقل عمر الشخص المتقدم للحصول علي القرض عن 18 عاماً ولا يزيد عن ستون 60 عاماً.

لابد عدم تجاوز الراتب الخاص بالشخص المتقدم عن 14 آلف ريال سعودي.

يشترط أن يكون الشخص المتقدم للحصول على القرض لا يدين لا بنك آخر بقرض من اي نوع ويجب أن يكون قد مر فترة زمنية لا تقل عن عام من سداد آخر قسط من أقساط القرض.

على الشخص المتقدم للحصول على القرض أن يجتاز الفحص الائتماني.

لا يجب تعدي القرض المقدم لأقل من واحد وعشرين 21 عاماً عن إثنان وثلاثون 32 آلف ريال سعودي.

على الشخص المتقدم لن يقوم بتحديد النشاط أو المشروع الذي يريد أن يبدأ العمل به.

كما يجب أن يقوم الشخص المتقدم للحصول على القرض القيام بتقديم ضمان مقابل القرض الذي يريده.

يجب عدم تجاوز مدة سداد القرض عن أربعين 40 شهراً.

كيفية التقديم للحصول على تمويل عمل حر

من الممكن أن يتمكن الشخص الذي يريد الحصول على قرض العمل الحر من خلال بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بالتقديم على القرض بطريقة سهلة وميسرة وذلك يتم بإتباع بعض الخطوات وهي كالآتي:

أولا يتم الولوج إلى رابط تمويل العمل الحر بنك التنمية الاجتماعية وتسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني.

ثم الضغط على أيقونة إضافة طلب جديد.

وبعدها يتم الضغط على رابط طلب الحصول على تمويل جديد.

وبعد ذلك سوف يتم النقر على زر تقديم وبعدها يتم اختيار خدمة تخصيصه والإقرار بالتعهدات.

ثم بعد ذلك يتم تحديد فرع البنك الأقرب إليك.

القيام بعد ذلك بتدوين كافة البيانات التي تخص العمل الحر الذي سوف تقوم به.

وبعد ذلك يتم الإجابة على الأسئلة الموجودة.

القيام بتدوين كافة البيانات التي تخص العمل ثم الضغط على أيقونة حفظ.

تحديد مبلغ القرض وبعدها الضغط على التقديم على الخدمة.

تدوين رقم الطلب.

بعد ذلك يتم تدوين كل من الاسم ورقم الهوية وأيضاً التمويل المطلوب ورقم الهاتف.

ثم القيام بتدوين مبلغ القرض وعدد الأقساط وأيضاً المبالغ المدفوعة كما يتم تدوين قيمة القسط المتقدم والمتأخر.

بعد ذلك يتم إدخال جميع المستندات التي تخص القرض ومن ثم يتم الضغط على أيقونة حفظ.

وأخيراً يتم الضغط على زر اعتماد كل الملفات وبعدها مباشرة سوف تظهر صفحة تحتوي على رقم الطلب وفترة المعالجة.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى ختام هذا المقال الذي قمنا فيه بالتعرف على كم يأخذ قرض العمل الحر وينزل كما تعرفنا على شروط الحصول على قرض العمل الحر للعاطلين وأيضاً قمنا بتوضيح طريقة التسجيل للحصول على قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية بالفصيل الكامل.