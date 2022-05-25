نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم راتب الدعم الريفي الشهري ١٤٤٤ شروط وخطوات التسجيل في دعم ريف في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم راتب الدعم الريفي لكل الأفراد المستفيدين من دعم ريف للأسر المنتجة والشباب المتعطلين عن العمل سواء دعم ريف لتربية المواشي أو زراعة الخضروات أو دعم ريف للعسل والسمن والقهوة أو غيرهم هو أمر مهم يشعل جميع الأفراد المستفيدين من دعم ريف لذلك سوف يتم من خلال هذا المقال على موقع ثقفني توضيح من مبلغ دعم ريف بالتفصيل.

ما هو برنامج دعم ريف؟

لا تزال المملكة العربية السُّعُودية تخطو خطوات ثابتة في طريق تحقيق التنمية والنهضة الشاملة ، وذلك في ضوء رؤية المملكة 2030م التي قد دشنها ولي العهد محمد بن سلمان – سدد الله خطاه – منذ عام 2016م، من أجل نقل المملكة نقلة تنموية هائلة و ضعها في مصاف الدول المتقدمة في كل المجالات، وبطبيعة الحال فإن الريف السعودي قد حظي باهتمام برامج الرؤية نظرا إلى أهداف المملكة في توسيع الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب والخضروات والفواكه ورفع معدل التصدير أيضا خصوصا للعسل الطبيعي والقهوة وكل أنواع الأمر التي تتميز بها المملكة منذ القدم.

في هذا الصدد ؛ تم إطلاق برنامَج دعم ريف الذي يعد بمثابة تمويل ميسر لأبناء الريف من الركاب والنساء أصحاب المهن والمشروعات الزراعية ؛ من أجل مساعدتهم على تطوير مشروعاتهم وبالتالي توفير مصدر رزق ثابت لهم عبر تلك المشروعات وتحقيق هدف المملكة في تنمية الريف أيضًا.

كم راتب الدعم الريفي الشهري 1444

تبلغ قيمة الدعم الريفي الشهري للأسر المنتجة وشباب المزارعين ما يعادل قيمة الدعم المقرر صرفها للمواطن مقسومًا على ١٨ شهرًا وهي مدة التمويل.

وعلى سبيل المثال؛ إذا كانت قيمة مبلغ دعم ريف المقرر صرفها لأي مستفيد تبلغ ٢٧٠٠٠ ريال سعودي فإن قيمة راتب دعم ريف التي سوف يحصل عليها المواطن شهريًا سوف تكون ١٥٠٠ ريال سعودي في الشهر وذلك لمدة عام ونصف أي ١٨ شهر.

التسجيل في دعم ريف

يمكن التسجيل في دعم ريف عبر اتباع الخطوات التالية: