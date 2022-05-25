نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم راتب الدعم الريفي الشهري ١٤٤٤ شروط وخطوات التسجيل في دعم ريف في المقال التالي
عمر شويل - جدة كم راتب الدعم الريفي لكل الأفراد المستفيدين من دعم ريف للأسر المنتجة والشباب المتعطلين عن العمل سواء دعم ريف لتربية المواشي أو زراعة الخضروات أو دعم ريف للعسل والسمن والقهوة أو غيرهم هو أمر مهم يشعل جميع الأفراد المستفيدين من دعم ريف لذلك سوف يتم من خلال هذا المقال على موقع ثقفني توضيح من مبلغ دعم ريف بالتفصيل.
ما هو برنامج دعم ريف؟
لا تزال المملكة العربية السُّعُودية تخطو خطوات ثابتة في طريق تحقيق التنمية والنهضة الشاملة ، وذلك في ضوء رؤية المملكة 2030م التي قد دشنها ولي العهد محمد بن سلمان – سدد الله خطاه – منذ عام 2016م، من أجل نقل المملكة نقلة تنموية هائلة و ضعها في مصاف الدول المتقدمة في كل المجالات، وبطبيعة الحال فإن الريف السعودي قد حظي باهتمام برامج الرؤية نظرا إلى أهداف المملكة في توسيع الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب والخضروات والفواكه ورفع معدل التصدير أيضا خصوصا للعسل الطبيعي والقهوة وكل أنواع الأمر التي تتميز بها المملكة منذ القدم.
في هذا الصدد ؛ تم إطلاق برنامَج دعم ريف الذي يعد بمثابة تمويل ميسر لأبناء الريف من الركاب والنساء أصحاب المهن والمشروعات الزراعية ؛ من أجل مساعدتهم على تطوير مشروعاتهم وبالتالي توفير مصدر رزق ثابت لهم عبر تلك المشروعات وتحقيق هدف المملكة في تنمية الريف أيضًا.
كم راتب الدعم الريفي الشهري 1444
تبلغ قيمة الدعم الريفي الشهري للأسر المنتجة وشباب المزارعين ما يعادل قيمة الدعم المقرر صرفها للمواطن مقسومًا على ١٨ شهرًا وهي مدة التمويل.
وعلى سبيل المثال؛ إذا كانت قيمة مبلغ دعم ريف المقرر صرفها لأي مستفيد تبلغ ٢٧٠٠٠ ريال سعودي فإن قيمة راتب دعم ريف التي سوف يحصل عليها المواطن شهريًا سوف تكون ١٥٠٠ ريال سعودي في الشهر وذلك لمدة عام ونصف أي ١٨ شهر.
التسجيل في دعم ريف
يمكن التسجيل في دعم ريف عبر اتباع الخطوات التالية:
- الولوج إلى المنصة الرسمية منصة دعم ريف reef.gov.sa
- في حالة عدم وجود حساب مستخدم مسبق؛ يتم النقر على أيقونة إنشاء حساب جديد من أجل الحصول على حساب مستخدم جديد على المنصة والبدء في إدخال البيانات التالية:
- الاسم كاملاً ويجب أن يكون رباعي كما هو مكتوب في الأوراق الرسمية لصاحب الطلب.
- رقم بطاقة الهُوِيَّة الوطنية أو رقم سجل الأحوال المدنية.
- تدوين العنوان الوطني للمستخدم.
- توضيح الحالة الاجتماعية، وفي حالة الأزواج أو الأرامل أو المطلقين ينبغي تحديد عدد أفراد الأسرة بشكل سليم.
- تقديم رخصة أو وثيقة العمل الحر الخاصة بالسماح بعمل صاحب الطلب في إحدى المهن الزراعية.
- تقديم رقم ايبان حساب البنك، مع رقم الجوال المفعول باسمه أو المسجل به في أبشر.
- توضيح قيمة الدخل الشهري ومصدرها لصاحب الطلب بشكل دقيق.
- تحديد الفئة التي ينتمي إليها المزارع صاحب الطلب وطبيعة المهنة الزراعية التي يمتهنها. سواء زراعة النباتات أو تربية المواشي أو إنتاج العسل أو القهوة والسمن أو منتجات الألبان أو غيرهم.
- بعد الانتهاء من هذه الخطوات يتم النقر على تقديم الطلب.
- وهنا سوف يقوم الموظف المختص بمراجعة هذا طلب دعم ريف ومعالجته ومطابقة البيانات ، ثم إبداء الرأي الأخير سواء بالقبول أو الرفض ، كما يتم إخطار صاحب طلب التسجيل بذلك خلال مدة زمنية أقصاها أسبوع واحد فقط من تاريخ قديم الطلب.
- وفي حالة الرفض يكون من حق المواطن التوصل مع الدعم الفني برنامَج ريف على رقم 19930 للاستعلام عن سبب رفض طلبه في الحصول على راتب الدعم الريفي.
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